Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, devletin tahakkuk eden vergileri tahsil etmesinde kullanılan kredi kartlarındaki limitin 1 milyon liradan 5 milyon liraya yükseltilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Kararın, hem vergiye uyumlu mükellef sayısına hem de vergi gelirlerine olumlu yansıyacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.





KREDİ KARTI İLE VERGİ ÖDEME ÜST LİMİTİ 5 MİLYON'A YÜKSELTİLDİ





Baran, yaptığı yazılı açıklamada, limitlerin yükseltilmesinin Oda üyelerinin de gündeminde yer alan konulardan olduğunu bildirdi. Bu talebi yakın zamanda Gelir İdaresi Başkanlığına ilettiklerini hatırlatan Baran, "İş dünyamızın taleplerine duyarlı bir yaklaşım sergileyerek, çağrımıza olumlu karşılık veren tüm ekonomi yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu kararın, hem vergiye uyumlu mükellef sayısına hem de vergi gelirlerine olumlu yansıyacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.





Baran, devletin tahakkuk eden vergileri tahsil etmesinde kullanılan kredi kartlarında limitin 5 milyon liraya çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:





"Kredi kartıyla vergi ödemeye imkan sağlayan bu düzenleme iş dünyamız açısından çok faydalı olmuş ancak kredi kartıyla vergi ödemelerinde başlangıçta belirlenen limitler zaman içinde yetersiz gelmeye başlamıştı. Oda olarak, limitlerin yükseltilmesine yönelik talepleri daha önce de dile getirmiştik ve limitler birkaç kez yükseltilmişti. Son zamanlarda da 1 milyon lira düzeyinde uygulanan limitlerin mükellefler tarafından yeterli bulunmadığı ve yükseltilmesi gerektiğine dair sıkça gelen talepler vardı."





ATO'DAN KREDİ KARTI İLE VERGİ ÖDEME LİMİTİ ARTIŞ TALEBİ





Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, halihazırda 1 milyon lira olan kredi kartı ile vergi ödeme limitinin 5 milyon liraya yükseltilmesini istedi.





ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ve Oda Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Bekir Bayrakdar'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede dünyadaki ve ülke gündemindeki gelişmelerin reel sektöre yansımaları hakkında değerlendirmede bulunan Baran, kredi kartı ile vergi ödeme üst limitinin, halihazırda 1 milyon lira seviyesinden güncellenerek 5 milyon liraya yükseltilmesi talebini Bayrakdar'a iletti.





Baran, ATO olarak kredi kartıyla vergi ödeme konusunu daha önce gündeme getirdiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulama başlatılmıştı. Limit şu anda 1 milyon lira düzeyinde. Dijitalleşmeyle birlikte nakit kullanımı azaldı ve ister istemez tüm işlemler kredi kartıyla yapılır hale geldi. Mevcut limit, vergi ödemeleri konusunda yetersiz kaldığı için limitin 5 milyon liraya yükseltilmesi talebinde bulunduk. Sayın Bayrakdar da konuya sıcak yaklaşarak, çalışma yapılması talimatını verdi. Limitlerin yükseltilmesi kredi kartı ile vergi tahsilatı seviyesinin yükseltilmesine ve ekonomik canlanmaya katkı sağlayacak."



