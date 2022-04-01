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Kusmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında Diyanet'e en çok danışılan mevzulardan biri; 'kusmak orucu bozar mı?' Oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar istifra etmenin orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. Peki, kusmak orucu bozar mı?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kusmak orucu bozar mı?
Kusmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında Müslümanlar oruçlu iken geçirdiği rahatsızlıklar olsun veya olmasın istifra etmenin hükmünü merak ediyor. Kusmanın orucu bozup bozmayacağını Diyanet Fetva Kurulu açıkladı. İşte detaylar.

ORUÇLUYKEN İSTİFRA(KUSMAK) ETMENİN HÜKMÜ

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226)

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