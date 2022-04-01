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Özgün Kulak damlası orucu bozar mı?
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Kulak damlası orucu bozar mı?

Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte orucu bozan şeyler Müslümanlar için duyarlılık kazandı. Orucu bozan hallerden en çok şüphe duyulan mevzulardan biri de kulak damlasının orucu bozup bozmayacağı. Din İşleri Yüksek Kurulu, 'Kulak damlası orucu bozar mı?' sorularını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kulak damlası orucu bozar mı?
​Kulak damlası orucu bozar mı?

Müslümanlar için gözbebeği olan Ramazan ayının başlamasıyla oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar orucu bozan durumlar için büyük hassasiyet gösteriyor? Bu duyarlıklardan ilki 'kulak damlası' kullanımı. Peki, kulak damlası orucu bozar mı? İşte, Diyanet'in açıklaması.

KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376).

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