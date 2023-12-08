Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon içi turnuvasında Los Angeles Lakers ve Indiana Pacers, finale çıktı.
NBA'in sezon içi turnuvasında yarı final maçları oynandı. Gecenin ardından finalin ismi Los Angeles Lakers ve Indiana Pacers oldu. Peki, Los Angeles Lakers - Indiana Pacers final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.
LOS ANGELES LAKERS - INDİANA PACERS FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
LOS ANGELES LAKERS - INDİANA PACERS FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon içi turnuvası finali Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 10 Aralık Pazar günü TSİ 04.30'da oynanacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ve
S SPORT
ekranlarından naklen yayınlanacak.
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1 saat önce