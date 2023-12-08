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NBA sezon için turnuvası finali belli oldu: Los Angeles Lakers - Indiana Pacers final maçı ne zaman?

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon içi turnuvasında dün akşam oynanan maçların ardından Los Angeles Lakers ve Indiana Pacers finale yükselen takımlar oldu. Lakers, baştan sona üstün götürdüğü maçta New Orleans Pelicans'ı 133-89 mağlup ederek final biletini aldı. Gecenin diğer yarı final mücadelesinde Milwaukee Bucks'ı 128-118 yenen Indiana Pacers, Lakers'ın rakibi oldu. Peki, Los Angeles Lakers - Indiana Pacers final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi.

10:31 - 8/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon içi turnuvasında Los Angeles Lakers ve Indiana Pacers, finale çıktı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon içi turnuvasında Los Angeles Lakers ve Indiana Pacers, finale çıktı.

NBA'in sezon içi turnuvasında yarı final maçları oynandı. Gecenin ardından finalin ismi Los Angeles Lakers ve Indiana Pacers oldu. Peki, Los Angeles Lakers - Indiana Pacers final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.

LOS ANGELES LAKERS - INDİANA PACERS FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon içi turnuvası finali Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 10 Aralık Pazar günü TSİ 04.30'da oynanacak. Karşılaşma
S SPORT PLUS
ve
S SPORT
ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Los Angeles Lakers
#Indiana Pacers
#NBA
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