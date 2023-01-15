Fenerbahçe taraftarı Lucas Moura transferi için Ali Koç'a çağrıda bulundu

30 yaşındaki Lucas Moura, bu sezon Tottenham'da sadece 11 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda toplamda 274 dakika süre aldı. Premier Lig'de 98, Şampiyonlar Ligi'nde 176 dakika oynayabilen Moura için Tottenham ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe taraftarları, başkan Ali Koç'a çağrıda bulundu.

Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte, "Lucas Moura sezon başında planlama yaparken bizim için önemli bir oyuncuydu. Ancak sakatlıkları nedeniyle çok fazla oynayamadı. Onun adına kolay bir sezon değil. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi bileti almamızı sağladı, değerli bir oyuncu. Ancak kulübün kararı, sözleşme uzatmamak yönünde" açıklamasını yaptı.

Lucas Moura transferi

Fenerbahçe taraftarı Lucas Moura kampanyası başlattı

İtalyan teknik adamın ayrılık açıklamasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyada Lucas Moura kampanyası başlattı. #LucasMouraFenere hastagi ile Ali Koç'a transfer çağrısında bulunan taraftarlar, efsane isim Alex de Souza'dan ise vatandaşını Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etmesini istediler.

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Tottenham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lucas Moura, Conte'nin açıklamalarının ardından artık resmen yeni kulüp aramaya başladı. İngiliz ekibi, İtalyan teknik adamın kadroda düşünmediği Brezilyalı ismi devre arasında da elden çıkarmak için teklifleri dinlemeye hazır! Taraftarların bu çağrısının ardından Fenerbahçe cephesinden nasıl bir açıklama geleceği merakla beklenmeye başlandı.

Lucas Moura kimdir?

Sao Paulo altyapısından yetişen Lucas Moura, 2013 yazında 40 milyon euro bonservisle PSG'ye transfer oldu. Ocak 2018'd eise 28.4 milyon euro karşılığı Tottenham'a geçti. Moura, PSG'de 229 maçta 46 gol 48 asist; Tottenham'da 213 maçta 38 gol ve 27 asistle oynadı.

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