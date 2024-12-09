M harfiyle başlayan eşyalar
M harfi ile başlayan eşya isimleri arasında günlük hayatta sıkça kullanılan birçok ürün bulunmaktadır. Masa, ev ve ofislerde çalışma ve yemek yeme alanı sunarken, minder oturma konforunu artıran yumuşak bir destek sağlar. Makas, kumaş ve kağıt kesme işlerinde pratik bir yardımcıdır. Mutfak dolabı, mutfakta düzen sağlarken, matara içecekleri taşımak için ideal bir eşya olarak öne çıkar. Bu eşyalar, yaşamımızın farklı alanlarında işlevsel çözümler sunar. İşte M harfiyle başlayan eşya isimleri.
M harfi, günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız birçok eşyanın baş harfi. M harfiyle başlayan eşya isimleri oldukça çeşitli ve hayatımızın her alanına yayılmış durumda. Evimizden ofisimize, mutfaktan banyomuza kadar birçok alanda M harfiyle başlayan eşyalarla karşılaşıyoruz. İşte M harfiyle başlayan eşya isimleri.
M Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri
M Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri
- Masa: Üzerine çeşitli eşyalar konulan mobilya.
- Masa Lambası: Çalışma alanlarını aydınlatmak için kullanılan lamba.
- Makas: Kesme işlemi için kullanılan alet.
- Matkap: Delme ve vidalama işleri için kullanılan elektrikli alet.
- Mum: Aydınlatma ve dekorasyon için kullanılan yanıcı madde.
- Mouse (Fare): Bilgisayar kontrol aracı.
- Monitor (Monitör): Bilgisayar ekranı.
- Minder: Oturma konforu sağlamak için kullanılan yumuşak eşya.
- Mont: Soğuktan korunmak için giyilen kalın kıyafet.
- Mikser: Mutfakta karıştırma ve çırpma işlemleri için kullanılan cihaz.
- Matara: Sıvı taşıma kapı.
- Mutfak Dolabı: Mutfak eşyalarını saklamak için kullanılan dolap.
- Merdiven: Yükseğe çıkmak veya alçak yerlere inmek için kullanılan araç.
- Masa Saati: Zamanı gösteren masa üstü saat.
- Makyaj Aynası: Yüz bakım ve makyaj işlemleri için kullanılan küçük ayna.
- Masaj Aleti: Kas rahatlatıcı cihaz.
- Mekik Halı: Dekoratif amaçlı kullanılan halı türü.
- Mikrodalga Fırın: Yemek ısıtma ve pişirme cihazı.
- Muhafaza Kutusu: Eşyaları saklamak için kullanılan kutu.
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