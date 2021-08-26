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Malazgirt Zaferi: Malazgirt Savaşı Önemi, Nedenleri, Sonuçları

24 Ağustos 1071 yılında Selçuklu ordusuyla Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği tarihin unutulmaz muharebesidir. Savaş, Türkler'in zaferi ile sonuçlandı. Böylece Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Sultan Alp Arslan'ın savaşı tekniklerini iyi bilmesiyle ve hilal taktiği kendisinden sayıca üstün olan Bizans ordusunu yerle bir etti. Peki, Malazgirt zaferinin önemi nedir, nedenleri ve sonuçları nelerdir? Malazgirt savaşında kaç kişi savaştı? Ahlat nerede? İşte bu soruların yanıtları ve Malazgirt zaferine dair daha fazla detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malazgirt Zaferi: Malazgirt Savaşı Önemi, Nedenleri, Sonuçları
​Malazgirt Zaferi: Malazgirt Savaşı Önemi, Nedenleri, Sonuçları

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor. "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisinde yer alan Millet Bahçesi'ndeki törende konuşan Vali Oktay Çağatay, 950. yıl önce bugün Sultan Alparslan'ın kahraman yiğitleriyle Ahlat'ta toplandığını ve Malazgirt'e geçerek ebede kadar bu toprakları vatan kıldığını söyledi.

MALAZGİRT SAVAŞININ NEDENLERİ

– Romen Diyojen'in Türkleri Anadolu'dan çıkararak İslam ülkeleri üzerinde hüküm sürmek istemesi,

– Türklerin Anadolu'yu yurt edinmeyi amaçladıkları,

– Pasinler savaşında mağlup olan Bizansların bu mağlubiyetinin hıncını almak istemeleri,

– Türkmenlerin baskılarının daha da artması.

MALAZGİRT SAVAŞININ SONUÇLARI

Bizans imparatorluğu savaşta bozguna uğradı, imparator IV . Diyojen bu savaşın sonunda Türklere esir düştü. Anadolu'nun kapıları Türklere tamamen açıldı. Anadolu'da fazla direnişle karşılaşmayan Türkler, Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerleyebildiler.

MALAZGİRT SAVAŞI NASIL KAZANILDI?

Malazgirt Meydan Muharebesi, Sultan Alparslan'ın uyguladığı hilal taktiği sayesinde kazanıldı. Ünlü komutan Romen Diyojen, Bizans İmparatorluğu tahtına çıktıktan sonra ilk iş olarak büyük bir ordu kurdu. ... Ancak çok kimlikli ordunun tek elden yönetilmesi zordu.

MALAZGİRT SAVAŞINDA KAÇ KİŞİ SAVAŞTI?

Bizans'ın 200.000 kişilik farklı ideallere hizmet eden ordusuna karşı Selçuklu ordusu aynı ideale hizmet eden 50.000 kişiden ibaretti. Ordu içinde Selçuklu Devleti'nin en değerli emirleri bulunuyordu. 24 Ağustos 1071 yılında karargah Ahlat-Malazgirt arasındaki Rahve ovasına kuruldu.

Ordunun mevcudu 200.000 olarak tahmin ediliyor. Matthew of Edessa adlı 12. yüzyılda yaşamış bir Ermeni tarihçi Bizans ordusunun sayısını 1 milyon olarak yazılarında yer belirtmiştir. Bizans ordusu, düzenli Rum ve Ermeni birlikleri dışında ücretli Slav, Alman, Frank, Gürcü, Uz, Peçenek, Kıpçak askerlerinden oluşuyordu.

AHLAT NEREDE?

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü etkinlikleri dün törenle başladı.

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