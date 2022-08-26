Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te net mesaj: Vatanımızı bölmek isteyen kimsenin gözünün yaşına bakmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 951. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

#CANLI ​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 951. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşuyor.

https://t.co/6TpDeAJSO4 — Yeni Şafak (@yenisafak) August 26, 2022

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Aziz milletim, sayın Meclis Başkanı, MHP'nin kıymetli Genel Başkanı, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde Sultan Alparslan başta olmak üzere Anadolu'yu bize yurt yapan atalarımızı rahmetle yad ediyorum.

Malazgirt çeyrek asır önce Türklere yeniden aralanan Anadolu kapılarının bir daha kapanmamak üzerine ardına kadar açılan kapının adıdır. Bu zaferden önce ecdad Kayseri'Den Konya'ya hatta İstanbul Boğazı'na kadar zaten Anadolu'ya yayılmıştı. Ama henüz bu toprakları bütünüyle güvenli ve huzurlu bir belde haline dönüşememişti. Sultan Alparslan, Malazgirt'teki zaferi ile Anadolu'yu bir eman yurdu haline getirmiştir. Bizans ve Selçuklu ordusu Malazgirt'te karşı karşıya geldiğinde İslam dünyasının dört bir yanında Sultan Alparslan'ın ordusu için dua ediliyor.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt ve Ahlat şanlı tarihin sembolüdür

Bir cuma günü, Sultan Alparslan beyaz elbisesini, ölürsem kefenim olsun deyip, atının kuyruğuna bağlayarak ordusunu hücuma kaldırmıştır. Gece yarısına kadar süren savaş, planlar sayesinde mutlak bir galibiyetle neticelenmiştir. Bilek sağlam olunca zafer de bunu izliyor.

Bugün burada cuma namazımızı kılacağız. Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz.

Malazgirt Tüm İslam dünyasının zaferidir. Bu topraklarda kazandığımız diğer zaferlerin anasıdır. Malazgirt'i asla unutmayacak unutturmayacağız.

OYNAT 00:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta konuştu: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz.' dedi. BiP'te paylaş

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'Hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok'

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