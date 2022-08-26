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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te net mesaj: Vatanımızı bölmek isteyen kimsenin gözünün yaşına bakmayız

Anadolu'nun Türklere yurt olmasının zaferi Malazgirt'in 951. yıl dönümü coşkulu bir törenle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlama programında önemli açıklamalarda bulundu. "Malazgirt'i asla unutmadık, unutturmayacağız" diyen Erdoğan, "Vatanı bölmek isteyen hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok. Bilsinler ki hiç kimseyi affetmeyiz, gözünün yaşına bakmayız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Malazgirtte net mesaj: Vatanımızı bölmek isteyen kimsenin gözünün yaşına bakmayız
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 951. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Aziz milletim, sayın Meclis Başkanı, MHP'nin kıymetli Genel Başkanı, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde Sultan Alparslan başta olmak üzere Anadolu'yu bize yurt yapan atalarımızı rahmetle yad ediyorum.

Malazgirt çeyrek asır önce Türklere yeniden aralanan Anadolu kapılarının bir daha kapanmamak üzerine ardına kadar açılan kapının adıdır. Bu zaferden önce ecdad Kayseri'Den Konya'ya hatta İstanbul Boğazı'na kadar zaten Anadolu'ya yayılmıştı. Ama henüz bu toprakları bütünüyle güvenli ve huzurlu bir belde haline dönüşememişti. Sultan Alparslan, Malazgirt'teki zaferi ile Anadolu'yu bir eman yurdu haline getirmiştir. Bizans ve Selçuklu ordusu Malazgirt'te karşı karşıya geldiğinde İslam dünyasının dört bir yanında Sultan Alparslan'ın ordusu için dua ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt ve Ahlat şanlı tarihin sembolüdür
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malazgirt ve Ahlat şanlı tarihin sembolüdür

Bir cuma günü, Sultan Alparslan beyaz elbisesini, ölürsem kefenim olsun deyip, atının kuyruğuna bağlayarak ordusunu hücuma kaldırmıştır. Gece yarısına kadar süren savaş, planlar sayesinde mutlak bir galibiyetle neticelenmiştir. Bilek sağlam olunca zafer de bunu izliyor.

Bugün burada cuma namazımızı kılacağız. Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz.

Malazgirt Tüm İslam dünyasının zaferidir. Bu topraklarda kazandığımız diğer zaferlerin anasıdır. Malazgirt'i asla unutmayacak unutturmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta konuştu: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
OYNAT 00:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta konuştu: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz, hem de her yere gelebiliriz.' dedi.

'Hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok'

Biz ezanlar susmayacak, bayraklar inmeyecek dedikçe elleri ayakları titreyenler, beyhude yere boş yere endişe ediyor. Bu ezanlar onların da özgürlüğünün ve geleceğinin teminatıdır. yeter ki vatana ihanet, millete düşmanlık yapmasınlar. Devletimiz her bir vatandaşımıza sahip çıkacak kudrete sahiptir. Vatanı bölmek isteyen hiçbir saldırıya, oyuna, tuzağa tahammülümüz yok. Bilsinler ki hiç kimseyi affetmeyiz, gözünün yaşına bakmayız. Kızıl elmalarımıza o kadar kararlı ve hızlı ilerleriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan tekbirden salavattan rahatsız olmasın
OYNAT 01:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan tekbirden salavattan rahatsız olmasın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hamdolsun bugün de askerimiz, jandarmamız, polisimiz, korucumuz aynı inançla aynı cesaretle Bedir'deki iman ordusuna kadar uzanan bir imanla mücadelesini yürütüyor.

Kimse duadan salavattan rahatsız olmaz. Çünkü bu salavatlar kökeni meşrebi ne olursa olsun herkesin istiklali ve istikbali için verilen mücadelenin manevi zırhıdır.' diye konuştu.


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