Özgün Mazota ne kadar zam geldi? Mazot ne kadar oldu?
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Mazota ne kadar zam geldi? Mazot ne kadar oldu?

15 Ekim'de açıklanan mazot zammı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta duyurulan mazot zammına bu gece tekrar zam gelecek. Mazot zammı ne kadar? Mazot fiyatı ne kadar oldu? Mazot zammı hangi tarihte başlıyor? Benzin ve mazot güncel fiyatları haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mazota ne kadar zam geldi? Mazot ne kadar oldu?
mazot

Dövizde yaşanan artış akaryakıt fiyatlarına zam olarak dönüyor. Vatandaşlar mazota yapılan zam oranını araştırıyor. Mazot ne kadar oldu?

MAZOT NE KADAR OLDU?

Motorinin litre fiyatına 41 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 14 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) zamların pompa fiyatına 15 Ekim'den itibaren yansıyacağını duyurdu.

EPGİS ayrıca benzinin litre fiyatında 23 kuruş artış olduğunu ancak bu artışın eşel mobil sistemi kapsamından ÖTV'den karşılandığını ve pompa fiyatına yansımayacağını bildirdi.

Böylece benzinde de motorinde olduğu gibi ÖTV sıfırlanmış oldu. Bundan sonra her türlü fiyat artışı pompa fiyatına zam olarak yansıyacak.

Son gelen zamların ardından motorine bir zammın daha geleceği iddia edildi. İddiaya göre 18 Ekim Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece motorine (mazot) 23 kuruş zam gelecek.

BENZİN NE KADAR?

15 Ekim zammının ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 7.53’ten 7.94 liraya, Ankara’da 7.61’den 8.02 liraya, İzmir’de 7.62’den 8.03 liraya yükseldi. Fiyatlar yerler ve şirketler arasında farklılıklar gösteriyor.

Benzinin litre fiyatı da İstanbul’da 7.78’den 7.95’e, Ankara’da 7.84’ten 8.01’e, İzmir’de 7.85’ten 8.02 liraya yükseldi.

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