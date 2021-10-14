KYK 2021 burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

YKS sonrasında üniversiteye kayıt olan yeni öğrenciler ve ara sınıf öğrenciler KYK burs ve kredi başvuru zamanı ile ilgili detayları yakında takip ediyorlar. KYK burs başvurusu ne zaman 2021? KYK burs ve öğrenim kredisi başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili yapılacak açıklamaya odaklandı. Başvuruları www.kyk.gsb.gov.tr üzerinden interaktif ortamda yapılacak olan KYK burs müracaatlarının ardından öğrenciler e- Devlet üzerinden taahhüt onayını yapacaklar. KYK burs başvurusu geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlamış ve 3 Kasım tarihine kadar devam etmişti. Ancak bu seneki başvurular ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

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KYK BURSU NE KADAR?

KYK burs miktarı öğrencilerin araştırdığı konular arasında bulunuyor. KYK bursu kademeler göre değişkenlik gösteriyor. 2020 senesinde KYK burs ve kredileri üniversite öğrencileri için 650 lira, yüksek lisans için bin 300 lira ve doktora için ise bin 950 lira idi.