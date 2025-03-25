2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönem birinci yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe dersi ve 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi günü ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapıldı.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda; 6. sınıf Türkçe dersi için 7 ve 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 7 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı.

Sınavların değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacaktır. Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

İkinci dönem birinci yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe dersi ve 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı soru ve cevapları

6. Sınıf Türkçe - MEB (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız .

6. Sınıf Türkçe - MEB (Öğle Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız .

6. Sınıf Türkçe - YILDIRIM (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız .

6. Sınıf Türkçe - YILDIRIM (Öğle Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız .

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız .

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı (Öğle Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için tıklayınız .



