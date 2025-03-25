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İkinci dönem birinci yazılı sınavları yapıldı: MEB 6. ve 9. sınıf Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı sorularını yayımladı

İkinci dönem birinci yazılı sınavları yapıldı: MEB 6. ve 9. sınıf Türkçe ile Türk dili ve edebiyatı sorularını yayımladı

13:5625/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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MEB ortak sınav Türkçe soru ve cevapları
MEB ortak sınav Türkçe soru ve cevapları

6. sınıf Türkçe dersi ve 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi günü ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6. sınıf ve 9. sınıf Türkçe ortak sınav soruları ve cevaplarını açıkladı. İşte ortak yazılı sınavı 6. ve 9. sınıf Türkçe ortak sınav soruları ve cevapları.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönem birinci yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe dersi ve 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi günü ülke genelinde ortak yazılı şeklinde yapıldı.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda; 6. sınıf Türkçe dersi için 7 ve 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 7 adet açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı soru kullanıldı.

Sınavların değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacaktır. Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

İkinci dönem birinci yazılı sınavları, 6. sınıf Türkçe dersi ve 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı soru ve cevapları

6. Sınıf Türkçe - MEB (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için
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6. Sınıf Türkçe - MEB (Öğle Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için
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6. Sınıf Türkçe - YILDIRIM (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için
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6. Sınıf Türkçe - YILDIRIM (Öğle Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için
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9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı (Sabah Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için
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9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı (Öğle Oturumu) Soru Kitapçıkları ve Cevapları için
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#MEB
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