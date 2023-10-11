BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 11 Ekim Çarşamba

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