Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Ekim Çarşamba tüm yurtta hava durumu
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının bugün kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey, kuzeydoğu; Doğu Anadolu’nun doğusunda batı, güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
11 EKİM ÇARŞAMBA TÜM YURTTA HAVA DURUMU
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 21
İzmir: Az bulutlu 26
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 29
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 17
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 17
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 15
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 26