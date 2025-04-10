MSÜ TERCİH SONUÇ EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih işlemleri 24 Mart'ta başlayıp, 18 Nisan'da sona erecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Geçtiğimiz yıllarda, tercih sonuçları tercih sürecinin bitiminden yaklaşık 1-2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu doğrultuda, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Mayıs ayının ilk veya ikinci haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sayfası üzerinden erişilebilir olacak.​