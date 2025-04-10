MSÜ TERCİH SONUÇ EKRANI: Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı tercih işlemleri devam ediyor. 24 Mart'ta başlayan tercih süreci, 18 Nisan'da sona erecek. Adaylar, tercihlerini tamamladıktan sonra, MSÜ yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda tercih sonuçları Haziran ayında ilan edilmişti ve 2025 MSÜ yerleştirme sonuçlarının da benzer bir takvimle açıklanması bekleniyor.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih işlemleri 24 Mart'ta başlayıp, 18 Nisan'da sona erecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı. Geçtiğimiz yıllarda, tercih sonuçları tercih sürecinin bitiminden yaklaşık 1-2 hafta sonra açıklanmıştı. Bu doğrultuda, 2025 MSÜ tercih sonuçlarının Mayıs ayının ilk veya ikinci haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sayfası üzerinden erişilebilir olacak.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçları için kesin tarih bilgisi henüz paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında tamamlanan MSÜ tercihlerinin sonuçları 11 Haziran'da erişime açılmıştı. Bu bilgiler ışığında bu sene 18 Nisan'da sona erecek tercih döneminin ardından 2025 MSÜ tercih sonuçlarının mayıs ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.
MSÜ YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
MSÜ 2. SEÇİM AŞAMASI (MÜLAKATLAR) NE ZAMAN?
MSB tarafından MSÜ 2. seçim aşaması tarihleri henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz yıl Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 26 Haziran - 20 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
MSÜ mülakatlarının bu yıl haziran ayı başlarında başlaması bekleniyor.