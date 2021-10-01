Oğuzhan Asiltürk kimdir, nerelidir?Oğuzhan Asiltürk neden öldü?

Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni merak kazandı. Peki, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk Oğuzhan Asiltürk neden öldü?

OĞUZHAN ASİLTÜRK'ÜN ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti. Asiltürk, 13 Eylül'de ambulans uçakla İstanbul'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Asiltürk'ün doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı yaşadığı belirlenmişti.

Covid şüphesi olan Asiltürk çiftinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü açıklanmıştı.

Burada tedavisi süren Asiltürk, bu sabah hastanede vefat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asiltürk'ün ölüm nedeniyle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

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"Bugün vefat haberini aldığımız, Millî Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun."

KOCA'DAN ÖLÜM NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahretin Koca da Asiltürk'ün evfatine ilişkin bir açıklama yaptı. Koca, "Son dönemde coroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanımlarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00'da kardiyak arrest sonucunda kaybetmiş bulunuyoruz" dedi.

Asiltürk’ün aşı olup olmadığı sorulan Bakan Koca, “Bu konu ve genel bir takım bilgilerin hasta yakınlarının rızası olmadan söylemenin doğru olmadığı kanatindeyim” dedi.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

İnşaat yüksek mühendisi, siyaset ve devlet adamı, milletvekili, İçişleri eski Bakanı. 1935, Hekimhan / Malatya doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirdi. İnşaat mühendisliğinin yanı sıra serbest müşavir­lik yaptı ve Ankara’da Asiltürk Proje adlı mühendislik bürosunu işletti. Siyasi hayatına Milli Nizam Partisi (MNP)’nde başladı ve bu parti kapatılıncaya kadar Ankara il teşkilatının başkanlığını yaptı.

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Oğuzhan Asiltürk, daha sonra MNP’nin yerine kurulan Milli Selamet Partisi (MSP)’nin kurucuları arasında yer alarak 1973-77 ve 1977-80 yılları arasında iki dönem MSP Ankara Milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde yasama görevi yaptı. 1973 genel seçimlerinden sonra Bülent Ecevit’in başkanlığında kurulan CHP-MSP koalisyon hükümetinin gerçekleşmesini sağlayanlardan biri oldu ve bu hükümette İçişleri Ba­kanlığına getirildi. 1975’te ve 1977’de Demirel başkanlığında kurulan Milliyetçi Cephe hükümetlerinde İç İşleri ve Sanayi Bakanı olarak görev yaptı.

Asiltürk’ün parlamenterliği 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle kesintiye uğradı. MSP Davası nedeniyle bir yıl gözaltında tutuldu, sonra yargılanarak beraat etti. Ancak on yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Siyaset yasağı 1987 Anayasa Referandumu ile sona erdi. Yasağı kalktıktan sonra yapılan ilk kongrede Refah Partisi (RP)’nin genel sekreterliğine seçildi. On bir yıl sonra Malatya'dan tekrar milletvekili seçildi. Fazilet Partisi’ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçildi.