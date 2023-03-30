Anadolu Üniversitesi tarafından Açıköğretim, İşletme ve İktisat Fakülteleri'nin bahar dönemi sınavları online olarak uygulanacak. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimine göre, AÖF bahar dönemi ara sınavları 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde; dönem sonu sınavları ise 27-28 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek. Peki AÖF Açık Öğretim Fakültesi sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi uzaktan mı devam edecek? İşte Anadolu Üniversitesi bahar dönemi 2023 sınav takvimi.