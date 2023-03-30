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İkinci ara tatil Ramazan Bayramı ile birleşti mi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından, okullarda yarıyıl tatili uzatılmış ve 2. dönem geç başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Özer, 'okullar uzatılacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Bakar Özer yaptığı açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da sona ereceğini belirterek, "Herhangi bir uzatma yapmayacağız." dedi. İkinci ara tatil ise Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek. Peki ikinci ara tatil ne zaman?

16:10 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Okullar ne zaman kapanacak, uzatılacak mı?

Okullar ne zaman kapanacak, uzatılacak mı?

2022-2023 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceğiyle ilgili araştırmalar sürerken, Bakan Özer konuya açıklık getirdi. Okulların uzatılıp uzatılmayacağıyla ilgili açıklama yapan Bakan Özer, "Herhangi bir uzatma yapmayacağız." dedi. Peki, okullar bu yıl ne zaman kapanacak?

Okullar ne zaman kapanacak?

  • Okulların ne zaman kapanacağıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının biteceği tarihi açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da sona ereceğini belirterek, "Herhangi bir uzatma yapmayacağız." dedi.

İkinci ara tatil ne zaman?

Öte yandan bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, ara tatil takvimi belli oldu. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak, Ramazan Bayramı arifesi olan 20 Nisan Perşembe günü öğlen sona erecek. İkinci ara tatil, 3,5 günlük Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

#meb
#Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
#ikinci ara tatil
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