Rad Suresi, Kur'an-ı Kerim’in 13. suresi olup 43 ayetten oluşur. Sure adını, 13. ayette geçen “Rad” (gök gürültüsü) kelimesinden alır. Sure, tevhid (Allah’ın birliği), ahiret inancı, vahiy, peygamberlik ve insanın sorumluluğu gibi temel İslami ilkeleri içerir. Peki Rad Suresi’nde gök gürültüsü nasıl anlatılıyor?
Rad Suresi gök gürültüsü ayeti ve meali
هُوَ الَّذٖي يُرٖيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَۚ ﴿١٢
Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O’dur. ﴾Rad 12﴿
وَيُسَبِّـحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خٖيفَتِهٖۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصٖيبُ بِهَا مَنْ يَشَٓاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِۚ وَهُوَ شَدٖيدُ الْمِحَالِؕ ﴿١٣
Gök gürültüsü Allah’ı överek tenzih eder; O’nun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken O, yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. O’nun azabı pek şiddetlidir. ﴾Rad 13﴿