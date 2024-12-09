’nde gök gürültüsü nasıl anlatılıyor? Rad Suresi gök gürültüsü ayeti ve meali.

’nde gök gürültüsü nasıl anlatılıyor? Rad Suresi gök gürültüsü ayeti ve meali.

Rad kelimesi Arapça’da "gök gürültüsü" anlamına gelir ve Allah’ın gücünü ve yüceliğini sembolize eder. Gök gürültüsü, doğa olaylarıyla Allah’ın kudretini işaret eder. Peki

Rad kelimesi Arapça’da "gök gürültüsü" anlamına gelir ve Allah’ın gücünü ve yüceliğini sembolize eder. Gök gürültüsü, doğa olaylarıyla Allah’ın kudretini işaret eder. Peki

Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O’dur. ﴾Rad 12﴿

Gök gürültüsü Allah’ı överek tenzih eder; O’nun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken O, yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. O’nun azabı pek şiddetlidir. ﴾Rad 13﴿