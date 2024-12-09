Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
Rad Suresi’nde gök gürültüsü nasıl anlatılıyor?

Rad Suresi’nde gök gürültüsü nasıl anlatılıyor?

17:029/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Rad Suresi'nde geçen gök gürültüsü ayeti ve meali
Rad Suresi'nde geçen gök gürültüsü ayeti ve meali

Rad Suresi, Kur'an-ı Kerim’in 13. suresi olup 43 ayetten oluşur. Sure adını, 13. ayette geçen “Rad” (gök gürültüsü) kelimesinden alır. Sure, tevhid (Allah’ın birliği), ahiret inancı, vahiy, peygamberlik ve insanın sorumluluğu gibi temel İslami ilkeleri içerir. Peki Rad Suresi’nde gök gürültüsü nasıl anlatılıyor?

Rad kelimesi Arapça’da "gök gürültüsü" anlamına gelir ve Allah’ın gücünü ve yüceliğini sembolize eder. Gök gürültüsü, doğa olaylarıyla Allah’ın kudretini işaret eder. Peki
’nde gök gürültüsü nasıl anlatılıyor? Rad Suresi gök gürültüsü ayeti ve meali.

Rad Suresi gök gürültüsü ayeti ve meali

هُوَ الَّذٖي يُرٖيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَۚ ﴿١٢

Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O’dur. ﴾Rad 12﴿

وَيُسَبِّـحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خٖيفَتِهٖۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصٖيبُ بِهَا مَنْ يَشَٓاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِۚ وَهُوَ شَدٖيدُ الْمِحَالِؕ ﴿١٣

Gök gürültüsü Allah’ı överek tenzih eder; O’nun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken O, yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. O’nun azabı pek şiddetlidir. ﴾Rad 13﴿

#Rad Suresi
#Rad Suresi gök gürültüsü ayeti
#Rad Suresi okunuşu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
M harfiyle başlayan hayvan isimleri