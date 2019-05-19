Ramazan 14 gün iftar menüsü
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Akşama ne yemek yapsam? - Nefis ve pratik yemek tarifleri

14. gün iftar menüsü

En güzel iftarlar eşle dostla birlikte yenilen kalabalık yemeklerdir. Misafirlerinizi ağırlamak için hem lezzetli hem de pratik yemeklerin olduğu menülerimizi sizinle buluşturuyoruz. Bu tarifler sayesinde yoğun ve yorgun oruç gününün ardından iftar sofrası hazırlamak sizin için çok kolay olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 14. gün iftar menüsü
Lokma'nın 14. gün iftar menüsü

Ramazan özel menüleri bu defa hem daha lezzetli hem de pratik. Misafirlerin eşlik edeceği iftar sofralarına özel çıkardığımız menüleri siz de çok seveceksiniz. Sağlıklı olmasına da dikkat ettiğimiz bu lezzetler uzun oruç günleri için de ideal. Hemen hemen herkesin seveceği, damak zevkine de uygun olan bu yemekleri Ramazan'dan sonrada sofralarınızdan eksik etmeyeceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun.

14. gün iftar menüsü

Patatesli kereviz çorbası

Kerevizin sağlığa olan faydasını bilmeyen yoktur. Bu lezzetli sebze patates ile birleşince ortaya nefis bir çorba çıktı.

Tarif için tıklayınız: Patatesli kereviz çorbası

Kağıtta patatesli kuzu pirzola


İftar sofraları için hem özel hem de lezzetli bir tarifi beğeninize sunuyoruz. Kağıtta sebzeler eşliğinde pişen kuzu pirzolaya bayılacaksınız.

Tarif için tıklayınız: Kağıtta patatesli kuzu pirzola

Dereotlu ve domatesli bulgur pilavı


Sofraların vazgeçilmezi bulgur pilavı dereotu ve domatesle birleşti. Her yemeğin yanına yakışan bu lezzet 10 dakikayı geçmeyen hazırlama süresiyle de ideal.

Tarif için tıklayınız: Dereotlu ve domatesli bulgur pilavı

Çikolatalı ganajlı güllaç


Güllacı çikolata ile denediniz mi? Ramazan ayının meşhur tatlısı güllaç bu defa çikolata ile birleşti. Farklı bir tat denemek isteyenler içinse ideal.

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Tarif için tıklayınız: Çikolatalı Ganajlı Güllaç

13. gün iftar menüsü
RAMAZAN
13. gün iftar menüsü

12. gün iftar menüsü
RAMAZAN
12. gün iftar menüsü

11. gün iftar menüsü
RAMAZAN
11. gün iftar menüsü

10. gün iftar menüsü
RAMAZAN
10. gün iftar menüsü
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