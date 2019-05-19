Ramazan özel menüleri bu defa hem daha lezzetli hem de pratik. Misafirlerin eşlik edeceği iftar sofralarına özel çıkardığımız menüleri siz de çok seveceksiniz. Sağlıklı olmasına da dikkat ettiğimiz bu lezzetler uzun oruç günleri için de ideal. Hemen hemen herkesin seveceği, damak zevkine de uygun olan bu yemekleri Ramazan'dan sonrada sofralarınızdan eksik etmeyeceğinize eminiz. Şimdiden afiyet olsun.

14. gün iftar menüsü

Patatesli kereviz çorbası

Kerevizin sağlığa olan faydasını bilmeyen yoktur. Bu lezzetli sebze patates ile birleşince ortaya nefis bir çorba çıktı.

Tarif için tıklayınız: Patatesli kereviz çorbası

Kağıtta patatesli kuzu pirzola

İftar sofraları için hem özel hem de lezzetli bir tarifi beğeninize sunuyoruz. Kağıtta sebzeler eşliğinde pişen kuzu pirzolaya bayılacaksınız.

Tarif için tıklayınız: Kağıtta patatesli kuzu pirzola

Dereotlu ve domatesli bulgur pilavı

Sofraların vazgeçilmezi bulgur pilavı dereotu ve domatesle birleşti. Her yemeğin yanına yakışan bu lezzet 10 dakikayı geçmeyen hazırlama süresiyle de ideal.

Tarif için tıklayınız: Dereotlu ve domatesli bulgur pilavı

Çikolatalı ganajlı güllaç

Güllacı çikolata ile denediniz mi? Ramazan ayının meşhur tatlısı güllaç bu defa çikolata ile birleşti. Farklı bir tat denemek isteyenler içinse ideal.

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Tarif için tıklayınız: Çikolatalı Ganajlı Güllaç

RAMAZAN 13. gün iftar menüsü

RAMAZAN 12. gün iftar menüsü

RAMAZAN 11. gün iftar menüsü