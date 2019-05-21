Ramazan ayını yavaş yavaş uğurlamak üzere sona yaklaşıyoruz. İftar sofralarında oluşan o bereket ve kalabalık sadece Ramazan ayına özel. Biz de bu kalabalıkta bir katkımız olsun istedik ve binlerce yemek arasında en özellerini Ramazan menüleri adı altında birleştirdik. Şimdiden afiyet olsun.
16. gün iftar menüsü
Buğday çorbası
Buğday çorbası oldukça besleyici ve sağlıklı bir lezzettir. Yaz kış demeden her zaman tüketime uygun olan bu çorba iftar sofralarınızdan eksilmeyecek.
Tarif için tıklayınız: Buğday çorbası
Tavuklu fasulyeli graten
Fasulyenin lezzeti tavuk ile birleşti. Bol vitaminli ve lezzetli olan bu yemek farklı tat denemek isteyenler için ideal.
Tarif için tıklayınız: Tavuklu fasulyeli graten
Domates soslu makarna
Makarna ve domates sosun uyumuna bayılmayan yoktur. Herkesin sevdiği bir yemek olan makarna yapımı ile de oldukça pratik.
Tarif için tıklayınız: Domates soslu makarna
Çikolata kasesinde çilekli mousse
Çilekli ve çikolatanın uyumu ve lezztine diyecek söz bulamıyoruz. Üstelik çayın yanına da çok yakışacak bir tatlı olduğu kesin.
Tarif için tıklayınız: Çikolata kasesinde çilekli mousse