Ramazan ayını yavaş yavaş uğurlamak üzere sona yaklaşıyoruz. İftar sofralarında oluşan o bereket ve kalabalık sadece Ramazan ayına özel. Biz de bu kalabalıkta bir katkımız olsun istedik ve binlerce yemek arasında en özellerini Ramazan menüleri adı altında birleştirdik. Şimdiden afiyet olsun.

16. gün iftar menüsü

Buğday çorbası

Buğday çorbası oldukça besleyici ve sağlıklı bir lezzettir. Yaz kış demeden her zaman tüketime uygun olan bu çorba iftar sofralarınızdan eksilmeyecek.

Tarif için tıklayınız: Buğday çorbası

Tavuklu fasulyeli graten

Fasulyenin lezzeti tavuk ile birleşti. Bol vitaminli ve lezzetli olan bu yemek farklı tat denemek isteyenler için ideal.

Tarif için tıklayınız: Tavuklu fasulyeli graten

Domates soslu makarna

Makarna ve domates sosun uyumuna bayılmayan yoktur. Herkesin sevdiği bir yemek olan makarna yapımı ile de oldukça pratik.

Tarif için tıklayınız: Domates soslu makarna

Çikolata kasesinde çilekli mousse

Çilekli ve çikolatanın uyumu ve lezztine diyecek söz bulamıyoruz. Üstelik çayın yanına da çok yakışacak bir tatlı olduğu kesin.

Tarif için tıklayınız: Çikolata kasesinde çilekli mousse

RAMAZAN 15. gün iftar menüsü

RAMAZAN 14. gün iftar menüsü