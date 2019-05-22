Lokma Ramazan ayında ve sonrasında da birlikte olmak adına özel menüler hazırladı. Hafif ama aynı zamanda doyurucu olmasına dikkat ediyoruz. Vitamin deposu olması ve sağlığınıza faydalı olmasını düşünmekte bizim işimiz. Şimdiden afiyet olsun.

17. gün iftar menüsü

Tuzlu yoğurt ve erişte

Yoğurtlu çorba sevenler için hızlı ve kolay olan bu tarifi buraya bırakıyoruz. Erişte ve yoğurtun uyumuna bayılacaksınız.

Tarif için tıklayınız: Tuzlu yoğurt ve erişte

Hindi sote

Değişik ve farklı tarif denemek istiyorsanız Hindi sote tam da size göre. Üstelik yapımı sadece 10 dakika.

Tarif için tıklayınız: Hindi sote

Patlıcanlı firik pilavı

Patlıcanlı firik pilavını daha önce denediniz mi? Hem sağlıklı hem de vitamin deposu olan bu pilav damak zevkinize de uyacak.

Tarif için tıklayınız: Patlıcanlı firik pilavı

Çikolata soslu saray muhallebisi

Muhallebiyi sevmeyen yoktur. Hele bir de çikolata soslu olursa tadından yenmez. Çayın yanına da harika olur.

Tarif için tıklayınız: Çikolata soslu saray muhallebisi

RAMAZAN 16. gün iftar menüsü

RAMAZAN 15. gün iftar menüsü