Ramazan 19 gün iftar menüsü
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

İftara ne yapsam diye düşüneneler için pratik ve lezzetli tarifler

19. gün iftar menüsü

Ramazan boyunca devam eden, Lokma.net sitesinden sizler için hazırladığımız menülerimizin artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ramazan’ın bitişinin hüznünü yaşarken bir taraftan da bayrama kavuşacak olmanın heyecanı içerisindeyiz. Son iftarlarımızı da çeşitlendirmeye ve eldeki imkanlarla en lezzetli şekilde sunmaya çalışıyoruz. Yöresel ve birbirinden farklı tatları denemek istiyorsanız bugün hazırladığımız ‘Özel’ menümüze göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 19. gün iftar menüsü
Lokma'nın 19. gün iftar menüsü

Peygamber Efendimiz’in hanımlarının eldeki malzemelerle mümkün olan en güzel yemekleri yaptığı, birbirlerine ve aile dışındaki insanlara da bu yemekleri aç kalma pahasına ikram ettiklerini biliyoruz.

Bizde bu doğrultuda elimizde bulunan imkanlarla en güzel yemekleri pişirmenize yardımcı olabilmek için iftar menüleri ve detaylı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.

‘İftar menüsü’ serimizin 19. gününde sizlere birbirinden lezzetli yemek tarifleri hazırladık. Lokma.net’e girerek yemeklerin tariflerini, kalori hesaplamalarını ve ortalama fiyat aralıklarına göz atmanızı tavsiye ederiz. Afiyet olsu

19. gün iftar menüsü

Tavuk Suyuna Yıldız Şehriye Çorbası

Zor zamanların kurtarıcısı olan şehriye çorbalarının bizde her zaman ayrı bir yeri vardır. Birçoğumuzun aklında çocukluktan kalma çok lezzetli bir çorbadır. Büyüklerimizin de sıkça yaptığı bir çorbadır. Çok pratik bir şekilde yapılan bu çorbayı yaz kış demeden tüketebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla sevdiklerinize ikram edebileceğiniz bu tarifimizi herkesin seveceğinden eminiz.

Tarif için tıklayınız: Tavuk Suyuna Yıldız Şehriye Çorbası

Reyhanlı Kuru Dolma

Yapılışı biraz zahmetli olsa da şüphesiz her dakikasına değecek reyhanlı kuru dolma, herkes tarafından sevilebilecek şahane bir lezzet. Davet ettiğiniz misafirlerinize ikram edebileceğiniz reyhanlı kuru dolma, lezzetiyle adeta bağımlılık yapacak. Peki reyhanlı kuru dolma nasıl yapılır? Bütün püf noktalarıyla aşağıdaki adımlarda görebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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Tarif için tıklayınız: Reyhanlı Kuru Dolma

Soslu Keşkek

Afyon yöresinden keşkek yapıyoruz hep beraber. Keşkek ülkemizin hemen hemen her köşesinde yapılan, birleştirici bir yemek. Neden birleştirici diyoruz, çünkü bu yemek tek başına yenilmez ki. Keşkek için toplanılır, kalabalık sofralar kurulur ve başköşeye de keşkek oturtulur. Üzerinde bolca gezdirilen tereyağıyla tam bir lezzet şöleni. Haydi hep beraber sallayalım kaşıkları keşkeğe...

Tarif için tıklayınız: Soslu Keşkek

Büzme Baklava

Çoluk çocuk herkesin sevindiği, insan hayatındaki en tatlı gündür bayram. Bu tatlı günlerde de tatlısız olmaz tabii. Özene bezene yapılan tatlılar bekler onları yiyecekleri bir gün önceden tam tekmil hazır olup. Biz de hazır ettik bayrama özel tatlılarımızı, yiyecekleri bekliyoruz sabırsızlıkla.

Tarif için tıklayınız: Büzme Baklava

18. gün iftar menüsü
RAMAZAN
18. gün iftar menüsü

17. gün iftar menüsü
RAMAZAN
17. gün iftar menüsü

16. gün iftar menüsü
RAMAZAN
16. gün iftar menüsü

15. gün iftar menüsü
RAMAZAN
15. gün iftar menüsü
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