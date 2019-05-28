Türkiye'nin dijital tarif defteri lokma.net Ramazan boyunca sizlere özel iftar menüleri paylaşmaya gayret etti. Lokma, internet sitesinde yer alan detaylı tarif listesi, kalori hesaplamaları ve güncel fiyat listeleriyle takipçilerine kaliteli bir hizmet sunuyor. Bugünse içerisinde yöresel lezzetlerin yer aldığı 23. gün iftar menüsüyle sizlerle. Afiyet olsun

23. gün iftar menüsü

Köfteli Buğday Çorbası

Tarifimiz içerisinde haşlanmış buğday ile mini mini köftelerin buluştuğu yoğurtlu bir çorba. Oldukça besleyici olan çorba özellikle soğuk havalarla baş etmenin en lezzetli yolu. Misketten küçük köfteler yuvarlayıp tavada soteledik. Pişen, yumuşayan buğdayın üzerine ekledikten sonra tıngır mıngır kaynamasını bekledik. Sonrasında yoğurtlu sosuna kavuşan çorbamız güzel bir yemeğe başlangıç için mutlu bir sona ulaştı.

Detaylı tarif için: Köfteli Buğday Çorbası

Ispanak ve Cevizli Kiş

Birbirinden lezzetli kiş tarifleri Lokma’da! Girdiği her tarife farklı bir lezzet katan ceviz ve insan sağlığına en faydalı sebzelerden ıspanağın buluştuğu bu kiş tarifi, öğünleriniz için harika bir ana yemek tercihi olacak. Görüntüsü iştah açan ıspanak ve cevizli kiş farklı lezzetler arayanlar için oldukça ideal. Bu eşsiz tarifi en kolay bir şekilde hazırlamak için aşağıda size verdiğimiz adımları takip edebilirsiniz

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Detaylı tarif için: Ispanak ve Cevizli Kiş

İçli Köfte

İçli köfte yapımının bütün püf noktaları bu tarifte. Evinizde de dışarıda yedikleriniz kadar güzel içli köfteler yapabileceksiniz. Parmak ısırtacak bu tarifle hazırladığınız sofralarınız bir başka güzelleşecek. İster kızartarak, ister haşlayarak pişirebileceğiniz içli köftelerinizi, fazladan hazırlayarak buzlukta tutabilir, yemekten önce çıkartıp hemen kullanabilirsiniz.

Detaylı tarif için: İçli Köfte

Lokma Tatlısı

İzmir'in gözde tatlısı lokma çıtır çıtır lezzeti, ağızları sulandıran şerbeti ve iştah açan rengiyle Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden. Genellikle kandil günleri, ölüm ya da doğum gibi hadiseler sonrası yapılan tatlı; maya, tuz ve şekerle hazırlanan hamurun kızgın yağda kızartılmasıyla elde edilir. Saray lokması olarak da adlandırılan, kolaylıkla yapacağınız şerbetli tatlıyı hemen denemeniz için tarifin malzemeleri hazırlık aşamaları sayfamızda!

Detaylı tarif için: Lokma Tatlısı

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