Ramazan ayına özel Lokma'nın hazırladığı iftar menülerine devam ediyoruz. Bugün menümüz hem pratik hem de en sevilen yemeklerle hazırlandı. Sağlıklı olmasına dikkat ettiğimiz yemeklerin yöresel olmasına da özen gösteriyoruz. Şimdiden afiyet olsun.
25. gün iftar menüsü
Düğülcek Çorbası
Sivas yöresine ait olan bu çorbayı daha önce denediniz mi? Lezzeti ve kokusu ile gönlünüzü fethedecek.
Tarif için tıklayınız: Düğülcek Çorbası
İnegöl Köfte
Köftyeyi kim sevmez ki! Özellikle İnegöl köfte masaların her zaman favorisi olmuştur.
Tarif için tıklayınız: İnegöl Köfte
Biberli Pilav
Pirinç pilavına her zaman eşlik eden karabiber, girdiği her yemeğe lezzet katan sağlıklı bir baharat. Türk mutfağının en çok tüketilen, en sevilen ve en pratik yemeklerinden pirinç pilavını masalarınızdan eksik etmeyeceksiniz.
Tarif için tıklayınız: Biberli Pilav
Saray Sütlacı
Ramazanın en hafif ve en sevilen tatlılarından biri olan sütlaç iftar sofrasından kalktıktan sonra içilen çayların yanına çok yakışacak.
Tarif için tıklayınız: Saray Sütlacı