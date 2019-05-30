Ramazan 25 gün iftar menüsü
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Hem pratik hem de lezzetli iftar menüleri

25. gün iftar menüsü

Ramazan ayını bitirmek için artık sayılı günler kaldı. Bu bereket ayını evlerimize, masalarımıza, gönlümüze misafir ettik. Huzur getiren, sofraları şenlendiren bu ayda Lokma.net'de iftar menüleriyle yanınızda oldu. Ramazan'ın son günlerinde de lezzetli yemeklerle birlikte olmak isteyen Lokma ekibinin 25. gün menüsü damakları şenlendirecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 25. gün iftar menüsü
Lokma'nın 25. gün iftar menüsü

Ramazan ayına özel Lokma'nın hazırladığı iftar menülerine devam ediyoruz. Bugün menümüz hem pratik hem de en sevilen yemeklerle hazırlandı. Sağlıklı olmasına dikkat ettiğimiz yemeklerin yöresel olmasına da özen gösteriyoruz. Şimdiden afiyet olsun.

25. gün iftar menüsü

Düğülcek Çorbası

Sivas yöresine ait olan bu çorbayı daha önce denediniz mi? Lezzeti ve kokusu ile gönlünüzü fethedecek.

Tarif için tıklayınız: Düğülcek Çorbası

İnegöl Köfte

Köftyeyi kim sevmez ki! Özellikle İnegöl köfte masaların her zaman favorisi olmuştur.

Tarif için tıklayınız: İnegöl Köfte

Biberli Pilav

Pirinç pilavına her zaman eşlik eden karabiber, girdiği her yemeğe lezzet katan sağlıklı bir baharat. Türk mutfağının en çok tüketilen, en sevilen ve en pratik yemeklerinden pirinç pilavını masalarınızdan eksik etmeyeceksiniz.

Tarif için tıklayınız: Biberli Pilav

Saray Sütlacı

Ramazanın en hafif ve en sevilen tatlılarından biri olan sütlaç iftar sofrasından kalktıktan sonra içilen çayların yanına çok yakışacak.

Tarif için tıklayınız: Saray Sütlacı

24. gün iftar menüsü
RAMAZAN
24. gün iftar menüsü

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23. gün iftar menüsü

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