Ramazan ayına özel Lokma'nın hazırladığı iftar menülerine devam ediyoruz. Bugün menümüz hem pratik hem de en sevilen yemeklerle hazırlandı. Sağlıklı olmasına dikkat ettiğimiz yemeklerin yöresel olmasına da özen gösteriyoruz. Şimdiden afiyet olsun.

25. gün iftar menüsü

Düğülcek Çorbası

Sivas yöresine ait olan bu çorbayı daha önce denediniz mi? Lezzeti ve kokusu ile gönlünüzü fethedecek.

Tarif için tıklayınız: Düğülcek Çorbası

İnegöl Köfte

Köftyeyi kim sevmez ki! Özellikle İnegöl köfte masaların her zaman favorisi olmuştur.

Tarif için tıklayınız: İnegöl Köfte

Biberli Pilav

Pirinç pilavına her zaman eşlik eden karabiber, girdiği her yemeğe lezzet katan sağlıklı bir baharat. Türk mutfağının en çok tüketilen, en sevilen ve en pratik yemeklerinden pirinç pilavını masalarınızdan eksik etmeyeceksiniz.

Tarif için tıklayınız: Biberli Pilav

Saray Sütlacı

Ramazanın en hafif ve en sevilen tatlılarından biri olan sütlaç iftar sofrasından kalktıktan sonra içilen çayların yanına çok yakışacak.

Tarif için tıklayınız: Saray Sütlacı

RAMAZAN 24. gün iftar menüsü

RAMAZAN 23. gün iftar menüsü