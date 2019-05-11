Ramazan Aksada 200 bin kişi saf tuttu
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RAMAZAN HABERLERİ

Aksa'da 200 bin kişi saf tuttu

İsrail’in çıkardığı zorluklara rağmen yaklaşık 200 bin Filistinli, Ramazan’ın ilk cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı. İsrail, etrafı Ayrım Duvarı’yla çevrili Batı Şeria’dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs’e girişini engellerken, abluka altındaki Gazze’den de Filistinlilerin girişine izin vermedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.
​Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen Ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Aksa'nın yolunu tuttu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının ilk cuma namazı için Aksa'nın avlusunu hıncahınç doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 200 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı.

HUTBEDE 'YÜZYILIN ANLAŞMASI'NA TEPKİ VARDI

Mescid-i Aksa Cuma Hatibi Şeyh Muhammed Selim, cuma hutbesinde, geçen hafta İsrail gazetesi tarafından maddeleri sızdırılan "Yüzyılın Anlaşması"na tepki gösterdi. Abluka altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'yı yöneten her iki Filistinli tarafına birlik çağrısı yapan Şeyh Selim, Yüzyılın Anlaşması’na karşı birlik olarak durulabileceğini vurguladı. Şeyh Selim, Arap ve İslam ülkelerine de "Allah'ın dinine sarılma" çağrısı yaptığı hutbesinde Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.

NAMAZIN ARDINDAN İZDİHAM YAŞANDI

Batı Şeria'da yaşadıkları için İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Filistinliler, Aksa ve Kubbetu's Sahra önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Filistin Kızılayının görevlendirdiği gönüllüler, Harem-i Şerif’in içinde kol gezerek, sıcaktan etkilenen kadınlara, yaşlılara ve çocuklara yardım etti. Namazın ardından Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşanırken, şehrin dar sokaklarında kalabalıktan ve sıcaktan dolayı bazı Filistinliler fenalık geçirdi. Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi.

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Camiler dolup taştı

Ramazan'ın ilk cuma namazında Türkiye'deki camiler dolup taştı. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Büyük Çamlıca Camii'nde kılmak isteyen vatandaşlar Çamlıca'ya akın etti. Yağmura rağmen camiyi dolduran vatandaşlar, “Burası nasıl dolacak diyen kişi gelsin bir cuma namazı kılsın burada” dedi. İstanbul'un manevi merkezlerinden Eyüp Sultan Camisi'nde de vatandaşlar avluya kadar bütün camiyi hıncahınç doldurdu. Vatandaşlar namazın ardından Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti.

Yasak tanımadılar

İsrail tarafından Kudüs’e geçişlerine izin verilmeyen Batı Şeria’daki Filistinli gençler de her şeyi göze alarak Mescid-i Aksa’ya ulaşmaya çalıştı. İsrail askerlerine yakalanma tehlikesini göze alan ve tek gayeleri Aksa’da cuma namazı kılmak olan Filistinli gençler, Ayrım Duvarı’nı aşmak için merdiven kullandı. Duvarı aşmayı başaran Filistinli gençler, hasret kaldıkları Mescid-i Aksa’da namaz kılmak için Doğu Kudüs’e doğru hareket etti.

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