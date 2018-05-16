RamazanEn uzun orucu tutan ülkeler ve şehirler
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RAMAZAN HABERLERİ

En uzun oruç tutacak ülke hangisi? En uzun oruç tutacak ilimiz hangisi?

En uzun orucu tutan ülkeler ve şehirler

Türkiye'de ramazanda iftar sofrasına en geç Edirne'deki vatandaşlar oturacak. Dünyada ise Norveç 22.34'te, Grönland 22.41'de, İzlanda'da ise 22.42'de iftar edilecek, birkaç saat sonra ise sahur sofrasına oturacaklar. İşte en uzun orucu tutan ülkeler ve en uzun orucu tutan şehirler...

Yeni Şafak
Dünyada ise Norveç 22.34'te, Grönland 22.41'de, İzlanda'da ise 22.42'de iftar edilecek.
Dünyada ise Norveç 22.34'te, Grönland 22.41'de, İzlanda'da ise 22.42'de iftar edilecek.

Ramazanda iftar vaktine göre Türkiye'de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazanın ilk günü Hakkari'de imsak saat 03.11'de, iftar ise 19.15'te gerçekleşecek. Edirne'de ise saat 03.58'de başlayacak ilk oruç, akşam ezanının okunacağı 20.34'te açılacak. Hakkari ile Edirne arasındaki oruç açma süresi farkı 79 dakika olacak. Bir anlamda Hakkari'deki vatandaşlar teravih namazını kılmaya hazırlanırken, Edirne'de yaşayanlar iftar sofrasına oturacak. Erken iftar yapılacak illerde Hakkari'yi; Van, Iğdır, Ağrı,Bitlis ve Batman, geç oruç açılacak illerde ise Edirne'yi; Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir takip edecek.

İftar sofrasına gece yarısına yakın oturacaklar

Coğrafi konumları nedeniyle İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, iftar sofralarına gece yarısına kısa süre kala oturacak.�Norveç, Danimarka, İzlanda ve İrlanda gibi ülkelerde iftar sofrasından kalkan Müslümanlar, kısa süre sonra sahur hazırlıklarına başlayacak. Örneğin Norveç (Alesund) 22.34'te Göroland'da (Nuuk) 22.41'de İzlanda (Reykjavik) 22.42'de iftar edilecek, birkaç saat sonra ise yeni günün orucu başlamış olacak. Gurbetçilerin yaşadığı Avrupa ülkelerinde de oruç süresi 17 ile 18 saati buluyor. Ramazan'ın ilk günü Berlin'de 21.02, Brüksel'de 21.32, Paris'te 21.32 ve Viyana'da 20.34'te oruç açılacak. Soydaşların yaşadığı Sofya'da ilk iftar saat 20.48'de, Kırcaali'de 20.37'de, Dobruca'da 20.33'te, Filibe'de 20.41'de, Varna'da 20.32'de yapılacak. Batı Trakya'daki İskeçeli Müslümanlar, saat 20.38'de, Gümülcine'de ise 20.36'de iftar sofrasına oturacak.

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