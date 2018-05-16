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RAMAZAN HABERLERİ

Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda neler olur?

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslümanın oruç tuttuğu Ramazan ayı geldi. Oruç'un manevi yararı kadar vücuda olan faydası fazlasıyla bilinmekte. İnsan bedeni, "oruç" tuttuğunu son öğünden 8 saat sonra kavrayabiliyor. 8. günden 15. güne kadar vücut oruca alışıyor. İşte Oruç'un vücuda faydalı etkisi...

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Vücut oruca belirli bir günden sonra alışıyor.
Vücut oruca belirli bir günden sonra alışıyor.

Milyonlarca Müslüman Ramazan ayının gelmesi ile oruç tutmaya başladı. Son birkaç yıldır Kuzey Yarımküre'deki ülkelerde günlerin daha uzun, havaların da daha sıcak olduğu yaz dönemine denk geliyor. Bu, Norveç gibi bazı ülkelerde her gün 20 saate yakın oruç tutuluyor. Peki oruç tutmak sağlığı nasıl etki ediyor? 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur?

İlk günler oruç tutmak nasıl etkiliyor?

İnsan bedeni, "oruç" tuttuğunu son öğünden 8 saat sonra kavrayabiliyor. Yani bağırsaklar son öğünde alınan tüm besin maddelerini tamamen sindirdiği zaman. Vücut bir sonraki aşamada enerji ihtiyacını karşılayabilmek için karaciğerdeki ve kaslardaki glikoza yöneliyor.

Glikozu tükettiğinde de bir sonraki enerji kaynağı, vücuttaki yağlar oluyor. Yağların yakılması kilo vermemize, kolesterol seviyemizi düşürmemize ve diyabet riskini azaltmamıza yardımcı oluyor.

3. ve 7. günden sonra su içmeye dikkat edilmeli

Vücudunuz oruç tutmaya alışmaya başlıyor. Yağı tüketti ve kan şekerine dönüştürdü. Sahur ve iftar vakitleri arasında su alımı azaldığı için vücutta terleme hızlanırken, sıvı kaybı da artıyor.

İftar ve sahur vakitlerinde öğünlerde karbonhidrat ve bazı yağların gerekli düzeyde alınması, enerji üretimi için şart. Dengeli bir rejimle, protein, tuz ve su gibi belli besinleri almak önemli.

8. günden 15. güne kadar vücut oruca alışıyor

Bedeniniz artık 3. aşamaya geçti ve vücut oruca neredeyse tamamen uyum sağladı. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi Hastanesi'nin Anesterzi ve Yoğun Bakım Danışmanı Dr. Razeen Mahroof, bu aşamanın vücutta olumlu etkileri olduğunu söylüyor.

  • "Gündelik hayatta çok daha fazla kalorili gıda alıyoruz ve vücudumuz hastalıkları atlatmak gibi önemli görevleri yerine getiremez oluyor. Oruç sırasında bu durum yeniden dengeleniyor. Vücut yeniden daha önemli fonksiyonlarına odaklanıyor, enfeksiyonlarla savaşması ve hastalıklardan iyileşmesi de kolaylaşıyor."

16. ve 30. günden sonra vücut temizleniyor

BBC'nin haberine göre, Ramazan ayının 2. yarısında, kalın bağırsak, böbrek ve deri toksinlerinden arınmaya başlıyor. Dr. Mahroof bu dönemde organların maksimum kapasitesine döndüğünü söylüyor. Hafıza ve konsantrasyon yeniden güçlenirken, enerjinin de arttığını vurguluyor. Mahroof sözlerine şöyle devam ediyor:

  • "Oruç şafak vaktinden gün doğumuna kadar olan dönemi kapsar. Böylece enerji veren gıda ve sıvıları alabilme fırsatı olur. Oruç kasları korurken kişinin kilo vermesine de yardım eder."

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