Ramazan İHH savaş mağdurlarına iftarda sıcak yemeği dağıttı
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RAMAZAN HABERLERİ

İHH savaş mağdurlarına iftarda sıcak yemeği dağıttı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, koronavirüs nedeniyle bu yıl toplu iftar veremediği çadır kentlerde, 5 bin aileye sıcak yemek ulaştırdı.

Haber Merkezi AA
İHH savaş mağdurlarına sıcak yemek dağıttı.
İHH savaş mağdurlarına sıcak yemek dağıttı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Kilis’in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez kent merkezi çevresinde yer alan kamplara iftariyelik ulaştırdı. Sıcak yemekleri içeren iftariyelikler, kamplarda yaşayan 850 aileden oluşan yaklaşık 5 bin kişiye servis edildi.

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İHH Kilis Basın Birimi Sorumlusu Yakup Alaca, “Kovid-19 nedeniyle Suriye’de bu sene toplu iftar programları düzenlemiyoruz. Bunun yerine ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemeklerden oluşan iftariyelik paketler teslim ediyoruz. Toplu iftarların olmaması bölge halkı gibi bizleri de üzüyor” dedi.

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  • İHH’nın ramazan çalışmalarının yoğun şekilde devam edeceğini aktaran Alaca, “Bu sene de mazlum Suriye halkının yanında olmaya devam ediyoruz. Bizlere yardımlarını ulaştıran tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

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