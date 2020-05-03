İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım: Şimdi Türkiye’ye yardım zamanı

30 yıldır dünyanın her tarafına yardım götürdüklerini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: "Bunları Türkiye halkından aldık. Türkiye halkı hiç yorulmadı. Gerçekten üzerine düşeni yaptı. Nerede savaş, doğal afet varsa oraya koştu. Bir baktık Pakistan'daki depremde oldu, bir baktık Gazze'de, Batı Şeria'da, Irak'ta, Suriye'de oldu. Şimdi Türkiye halkı zor durumda. Türkiye halkının ayakta kalması gerekiyor. O nedenle bu yıl yardımlarımızın çoğunluğunu Türkiye içerisinde dağıtmaya karar verdik ama bunun yanında kriz bölgelerinde de yardım yapacağız. Mesela Suriye'yi, Gazze'yi, Irak'ı, Libya'yı, Yemen'i unutamayız. Evvelden 135, bazen 136 ülke, hatta 140 ülkeye çıktığımız dönemler oldu. Şimdi çoğunluğunu Türkiye'de dağıtacağız."

Bülent Yıldırım

YARDIM EDİYORLARDI AMA...

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, koronavirüs nedeniyle Ramazan çalışmalarını biraz erken başlattıklarına değindi. Şu ana kadar 100 binden fazla aileye kumanya dağıttıklarını ve birçok insana nakit yardımları olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Arkadaşlarımız gidip kapıları çaldığında çok duygusal anlar yaşanıyordu. Çünkü İHH'ya bugüne kadar yardım etmiş bağışçılarımız dahi şu anda yardıma muhtaç hale gelmişler onu da gördük" dedi.

ÇOCUKLAR ÇOK SEVİNİYOR

Ramazan kumanyalarının çok dolu olduğunu, bunların dağıtıldığı ailelerin kendilerini aradıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: "Öyle duygusal anlar yaşanıyor ki kadınlar çok teşekkür ediyor, dua ediyorlar. Ağlayanlar var. Biz utanıyoruz gerçekten ama bu da şunu gösteriyor: Ne yiyorsanız onu bağışlamanız lazım. Bir sofraya oturup çocuğunuzla mutlu olduğunuzda başka yetim veya mağdur çocukların buruk olarak o sofraya oturmasına müsaade etmemeniz lazım. Kumanyamız içerisinde çocuklar için çikolatalar, şekerler, balonlar var. Çocuklarımız o kadar seviniyor ki kumanyayı açıyor, bir ailenin ihtiyacı olan şey var ama çocuk o balonu, şekerlemeyi, çikolatayı görüyor. O gün o çocuğun sevinci belki de üzerimize gelen bu belaların kalkması içindir. Koronavirüsle başlayan bu çalışma Ramazan’da da devam edecek. İnşallah burada da 100 binlerce kumanya dağıtacağız. Ben inanıyorum."