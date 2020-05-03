Ramazan İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım Şimdi Türkiyeye yardım zamanı
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2020
RAMAZAN HABERLERİ

İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım: Şimdi Türkiye’ye yardım zamanı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, vakfın bu seneki Ramazan yardımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

30 yıldır dünyanın her tarafına yardım götürdüklerini ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti: "Bunları Türkiye halkından aldık. Türkiye halkı hiç yorulmadı. Gerçekten üzerine düşeni yaptı. Nerede savaş, doğal afet varsa oraya koştu. Bir baktık Pakistan'daki depremde oldu, bir baktık Gazze'de, Batı Şeria'da, Irak'ta, Suriye'de oldu. Şimdi Türkiye halkı zor durumda. Türkiye halkının ayakta kalması gerekiyor. O nedenle bu yıl yardımlarımızın çoğunluğunu Türkiye içerisinde dağıtmaya karar verdik ama bunun yanında kriz bölgelerinde de yardım yapacağız. Mesela Suriye'yi, Gazze'yi, Irak'ı, Libya'yı, Yemen'i unutamayız. Evvelden 135, bazen 136 ülke, hatta 140 ülkeye çıktığımız dönemler oldu. Şimdi çoğunluğunu Türkiye'de dağıtacağız."

Bülent Yıldırım

YARDIM EDİYORLARDI AMA...

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, koronavirüs nedeniyle Ramazan çalışmalarını biraz erken başlattıklarına değindi. Şu ana kadar 100 binden fazla aileye kumanya dağıttıklarını ve birçok insana nakit yardımları olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Arkadaşlarımız gidip kapıları çaldığında çok duygusal anlar yaşanıyordu. Çünkü İHH'ya bugüne kadar yardım etmiş bağışçılarımız dahi şu anda yardıma muhtaç hale gelmişler onu da gördük" dedi.

ÇOCUKLAR ÇOK SEVİNİYOR

  • Ramazan kumanyalarının çok dolu olduğunu, bunların dağıtıldığı ailelerin kendilerini aradıklarını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti: "Öyle duygusal anlar yaşanıyor ki kadınlar çok teşekkür ediyor, dua ediyorlar. Ağlayanlar var. Biz utanıyoruz gerçekten ama bu da şunu gösteriyor: Ne yiyorsanız onu bağışlamanız lazım. Bir sofraya oturup çocuğunuzla mutlu olduğunuzda başka yetim veya mağdur çocukların buruk olarak o sofraya oturmasına müsaade etmemeniz lazım. Kumanyamız içerisinde çocuklar için çikolatalar, şekerler, balonlar var. Çocuklarımız o kadar seviniyor ki kumanyayı açıyor, bir ailenin ihtiyacı olan şey var ama çocuk o balonu, şekerlemeyi, çikolatayı görüyor. O gün o çocuğun sevinci belki de üzerimize gelen bu belaların kalkması içindir. Koronavirüsle başlayan bu çalışma Ramazan’da da devam edecek. İnşallah burada da 100 binlerce kumanya dağıtacağız. Ben inanıyorum."

İHH bu yıl “Hep Birlikte Ramazan” diyecek
HAYAT
İHH bu yıl “Hep Birlikte Ramazan” diyecek

Abone Ol Google News
İnandık ve yaptık

İnandık ve yaptık

​Pandemi sürecindeki yerli atak ile biz biz yetiyoruz.
Sapkınlığı meşrulaştırma!

Sapkınlığı meşrulaştırma!

​Yirmi sekiz STK, Ankara Barosu için imza kampanyası başlattı.
Gazeteciolmak istiyordu

Gazeteci
olmak istiyordu

​Çocuğumun dağa kaçırılmasından HDP sorumlu.
Ulusal güvenliğin<br>başı sağlık

Ulusal güvenliğin
başı sağlık

Z Raporu'nun mayıs sayısı bayilerde.
Yöresel ürün<br>dijital pazarda

Yöresel ürün
dijital pazarda

​Küçük çiftçilere de pazara açılma imkanı sağlıyor.

Salgının öğrettikleri

Salgının öğrettikleri

Prof. Dr. Ömer Bolat Yeni Şafak için yazdı.
Telafi<br>eğitimi 5 hafta

Telafi
eğitimi 5 hafta

​4 haftası haziranda, kalan 1 hafta ise eylülde olacak.
Titiz bakım şart

Titiz bakım şart

Minik savaşçılar olan prematüre bebekler için enfeksiyon riski.
Bu yoldan dönmeyeceğiz

Bu yoldan dönmeyeceğiz

​AK Parti'ye dönüşünün üçüncü yılında duygusal paylaşım.
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Güngören'de kapı<br>kapı dezenfekte

Güngören'de kapı
kapı dezenfekte

​'Merhamet Devriyesi' ile yaşlı vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.
Tek tek sildiler

Tek tek sildiler

​Vuhan laboratuvarı fotoğrafları örtbas etti.
Günlük 5 bin<br>test üretecekler

Günlük 5 bin
test üretecekler

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi verdi.
Kolundaki iz<br>dikkat çekti

Kolundaki iz
dikkat çekti

Kim Jong-Un hakkında ilginç iddia.
Şehidimiz var

Şehidimiz var

​Bitlis'te çıkan çatışmada iki askerimiz şehit oldu.
Ukrayna'da<br>ilginç protesto

Ukrayna'da
ilginç protesto

​Devlet Başkanlığı binası önüne masa kurdular.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.