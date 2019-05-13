Irak'ta 60 yıllık iftar geleneği

Süleymaniye Ulu Camii'de her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor

Süleymaniye Ulu Camii'de her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor

Süleymaniye Ulu Camii'de her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor

Süleymaniye Ulu Camii'de her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor

Süleymaniye Ulu Camii'nin içinde bulunan yemekhanede, hayırseverlerin katkılarıyla 60 yıldır aralıksız süren iftar verme geleneği bu yıl da devam ediyor.

Süleymaniye Ulu Camisi İmamı Muhammed Hüseyin, bağışçıların desteğiyle her gün cami cemaati ile yardıma muhtaç ailelere iftar verdiklerini söyledi.

Camide ramazanın oldukça hareketli ve yoğun geçtiğini anlatan Hüseyin, "Ramazanda her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar veriliyor. Bu gelenek 60 yıldır devam ediyor." dedi.

Hüseyin ayrıca iftar sofralarının zengin, fakir, engelli, işçi fark etmeksizin herkese açık olduğunu ifade etti.