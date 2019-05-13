Ramazan Irakta 60 yıllık iftar geleneği
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Irak'ta 60 yıllık iftar geleneği

Irak'ta 60 yıllık iftar geleneği

Irak'ın Süleymaniye kentindeki Süleymaniye Ulu Camisinde 60 yıllık bir gelenek olarak ramazan boyunca her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor.

Haber Merkezi AA
Süleymaniye Ulu Camii'de her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor
Süleymaniye Ulu Camii'de her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor
Süleymaniye Ulu Camii'de her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor
Süleymaniye Ulu Camii'de her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor
Süleymaniye Ulu Camii'de her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor
Süleymaniye Ulu Camii'de her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor
Süleymaniye Ulu Camii'de her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor
Süleymaniye Ulu Camii'de her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar yemeği veriliyor

Süleymaniye Ulu Camii'nin içinde bulunan yemekhanede, hayırseverlerin katkılarıyla 60 yıldır aralıksız süren iftar verme geleneği bu yıl da devam ediyor.

Süleymaniye Ulu Camisi İmamı Muhammed Hüseyin, bağışçıların desteğiyle her gün cami cemaati ile yardıma muhtaç ailelere iftar verdiklerini söyledi.

Camide ramazanın oldukça hareketli ve yoğun geçtiğini anlatan Hüseyin, "Ramazanda her gün yaklaşık 4 bin kişiye iftar veriliyor. Bu gelenek 60 yıldır devam ediyor." dedi.

Hüseyin ayrıca iftar sofralarının zengin, fakir, engelli, işçi fark etmeksizin herkese açık olduğunu ifade etti.

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