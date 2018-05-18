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RAMAZAN HABERLERİ

Tarihi fırında Ramazan mesaisi

Sakarya'da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tarihi fırında çalışan ustalar, oruçlarını aksatmadan yoğun sıcak altında zorlu ramazan mesailerine devam ediyor.

AA
Ustalar, yaklaşık 300 derece sıcaklıkta oruç ibadetlerini aksatmadan yerine getiriyor.
Ustalar, yaklaşık 300 derece sıcaklıkta oruç ibadetlerini aksatmadan yerine getiriyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir asırdan fazladır çalışmaya devam eden tarihi fırında oruçlarını aksatmadan akşama kadar aralıksız çalışan işçiler, yoğun sıcağa rağmen zorlu ramazan mesailerini sürdürüyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla Tarihi Uzun Çarşı'da bulunan fırına gelen ustalar, "Bismillah" diyerek hünerli elleriyle hamur yoğurmaya başlıyor. İftar saatinin yaklaşmasıyla mesaileri daha da artan ustalar, yaklaşık 300 derece sıcaklıkta zor olsa da oruç ibadetlerini aksatmadan yerine getiriyor. Vatandaşların lezzetli ekmek tüketebilmesi için yoğun sıcak altında çalışan ustalar, zorlu ramazan mesailerine devam ediyor.

"Eski fırın olması müşteri ilgisini artırıyor"

25 yıldır tarihi fırında çalışan pide ustası Yusuf Eker (63) yaptığı açıklamada, tarihi fırın olması hasebiyle insanların ramazanda ve diğer günlerde yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müşterimiz geliyor, selam verdikten sonra, 'Ağabey, burası kaç yıllık?' diyor. Ben de, 'Tarihini biz de bilmiyoruz ama beni sorarsan 25 yıldır burada çalışıyorum. Tarihini bilme şansım yok, bilen de yok.' diyorum. Ama Ermeniler'den kaldığı söyleniyor. Köy ekmeği diye bir ekmek yapıyoruz. Müşterimiz Serdivan'dan kalkıp bir ekmek almak için tarihini de göz önünde bulundurarak buraya geliyor. Buranın çok eski fırın olması müşteri ilgisini artırıyor."

"Millet kıymalıyı, ramazan pidesini özledi"

Pide ustası Varol Birşen de ramazanın ilk günleri olması nedeniyle ramazan pidesine yoğun ilgi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Millet kıymalıyı, ramazan pidesini özledi, biz de yetiştirmeye çalışıyoruz. Bizim için yoğunluk biraz başladı. Sabahtan başlıyoruz, sıcak sıcak çıkarıyoruz. Ramazan pidesi, kıymalı, peynirli pide, iskender ve döner pidesi ile çeşitli ekmekler yapıyoruz."

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