Türk ve Arap aydınların kardeşlik buluşması

Türk ve Arap aydınlar iftar sofrasında bir araya geldi. Prof. Dr. Yasin Aktay’ın onursal başkanlığını yaptığı toplantıya çok sayıda Arap ve Türk entelektüel katıldı. Aktay, yaptığı konuşmada İstanbul’un Türk-Arap veya diğer Müslüman aydınlarının en önemli buluşma merkezi olduğuna dikkat çekti: “Tarih Türkiye’ye yeniden böyle bir rol verdi. Bu buluşmalardan hasıl olan fikir, proje ve vizyonlarla bütün İslam dünyasının bütün Müslümanlar için özgür, müreffeh ve güçlü kılınmasını yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Dünyada daha güçlü olmak, mazlumlara umut olmak, zulüm üzere kurulmuş bu dünyaya alternatif daha adil bir dünya kurabilmek için Müslümanların güçlerini, fikirlerini, ruhlarını, duygularını birleştirmekten başka çareleri yoktur. Onun için birbirimizi daha yakından tanımalı, birbirimizle kaynaşmalı, birbirimizle alışverişi çoğaltmalıyız. Bugün Türkiye’de bulunan ve sayıları 5 milyonu bulan Arap kardeşlerimiz bu anlaşma köprülerinin tesisi açısından büyük bir fırsattır.” Deprem Buluşması alt başlığı ile düzenlenen gecede Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından Ramazan ayının bir dayanışmaya dönüşmesi mesajı verildi.

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