Ramazan Türk ve Arap aydınların kardeşlik buluşması
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2023 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Türk ve Arap aydınların kardeşlik buluşması

Prof. Dr. Yasin Aktay, onursal başkanlığını yaptığı 'Deprem Buluşması' alt başlığı ile düzenlenen iftar gecesinde Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından Ramazan ayının bir dayanışmaya dönüşmesi mesajı verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk ve Arap aydınların kardeşlik buluşması
Prof. Dr. Yasin Aktay, Türk ve Arap aydınların kardeşlik buluşması iftarında konuştu.

Türk ve Arap aydınlar iftar sofrasında bir araya geldi. Prof. Dr. Yasin Aktay’ın onursal başkanlığını yaptığı toplantıya çok sayıda Arap ve Türk entelektüel katıldı. Aktay, yaptığı konuşmada İstanbul’un Türk-Arap veya diğer Müslüman aydınlarının en önemli buluşma merkezi olduğuna dikkat çekti: “Tarih Türkiye’ye yeniden böyle bir rol verdi. Bu buluşmalardan hasıl olan fikir, proje ve vizyonlarla bütün İslam dünyasının bütün Müslümanlar için özgür, müreffeh ve güçlü kılınmasını yüce Allah’tan niyaz ediyoruz. Dünyada daha güçlü olmak, mazlumlara umut olmak, zulüm üzere kurulmuş bu dünyaya alternatif daha adil bir dünya kurabilmek için Müslümanların güçlerini, fikirlerini, ruhlarını, duygularını birleştirmekten başka çareleri yoktur. Onun için birbirimizi daha yakından tanımalı, birbirimizle kaynaşmalı, birbirimizle alışverişi çoğaltmalıyız. Bugün Türkiye’de bulunan ve sayıları 5 milyonu bulan Arap kardeşlerimiz bu anlaşma köprülerinin tesisi açısından büyük bir fırsattır.” Deprem Buluşması alt başlığı ile düzenlenen gecede Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin ardından Ramazan ayının bir dayanışmaya dönüşmesi mesajı verildi.


Maraş Çarşısı hareketlendi

Oruç tutmak vücudu yeniliyor bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor

İsrail karıştı: Darbe endişesi var

İsrail karıştı: Darbe endişesi var

İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu’nun, tartışmalara sebebiyet veren yargı düzenlemesinin durdurulması amacıyla çağrıda bulunan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından yüz binlerce İsrailli sokaklara döküldü. Ana yolları trafiğe kapatarak ateşler yakan İsrail halkı, Başbakan Netanyahu'ya istifa çağrısında bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.