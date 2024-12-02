Resmi Gazete'de yayınlanan bir madde çalışanları yakından ilgilendiriyor. 1 Ocak tarihinde yani bundan bir ay sonra yürürlüğe girecek düzenleme ile yemek kartları ve günlük yemek ücretinin hesabı konusunda dikkat çekici değişiklikler var. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, milyonlarca çalışanın yemek ücreti alımında önemli değişiklikler getiriyor. Düzenleme 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor.

Yemek ücreti hesaplaması nasıl yapılacak, asgari ücret şartı kalktı mı?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Daha önce yemek ücreti hesaplamalarında kullanılan asgari ücret formülasyonu da kaldırıldı. Yeni düzenleme ile günlük yemek bedeli esas alınacak. Bu, yemek ücretlerinin daha esnek bir şekilde belirlenmesine imkan tanıyor.

Yemek ücretleri düzenlemesinde neler değişti?

Eski Düzenleme:

Yemek ücreti hesaplamaları, günlük asgari ücretin belirli bir oranına göre yapılıyordu. İşyerinde yemek hizmeti sağlanmayan durumlarda bu formül esas alınıyordu.

Yeni Düzenleme:

Çalışanlara sağlanan yemek ücretleri, günlük yemek bedeli baz alınarak hesaplanacak. Yemek ödemeleri, nakit veya yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla yapılabilecek.

Yemek ücreti düzenlemesinden kimler etkilenecek?

Bu düzenleme, yemek hizmeti verilmeyen işyerlerinde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. İşverenler artık çalışanlara yemek ücreti ödemelerinde daha geniş bir seçenek sunabilecek.

Yemek kartı ücret düzenlemesi neden önemli?

Bu düzenleme, çalışanların yemek ücreti alımında daha fazla esneklik sağlıyor. Yemek kartlarının kapsama alınması, çalışanların yemek ihtiyaçlarını daha kolay karşılamasına olanak tanıyor. Ayrıca, işverenlerin ödeme yöntemlerini çeşitlendirmesi, iş süreçlerini kolaylaştıracak.



