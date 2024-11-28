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Asgari ücret zam görüşmeleri 2024: Asgari ücret toplantısı ne zaman, ayın kaçında?

Asgari ücret zam görüşmeleri 2024: Asgari ücret toplantısı ne zaman, ayın kaçında?

12:2228/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Asgari ücret zam görüşmeleri 2024
Asgari ücret zam görüşmeleri 2024

"Asgari ücret toplantısı ne zaman, ayın kaçında?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 7 milyon çalışanın merakla beklediği zam görüşmeleri için geri sayım başladı. Asgari ücrette zam pazarlığı aralık ayında başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Kabine Toplantısı öncesi asgari ücret görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Peki, asgari ücret ne zaman belli olacak?

Milyonlarca çalışanı doğrudan, diğer vatandaşları ise dolaylı olarak ilgilendiren 2025 asgari ücret zammı için gözler Aralık ayına çevrildi. Geçtiğimiz yılbaşında yapılan zam sonrası yeni asgari ücret oranının belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun Aralık ayının ilk veya ikinci haftasında toplanacağını açıkladı. Zam oranı ve diğer detayların, görüşmelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?


Bakan Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin yeni yıl için belirlenecek asgari ücrete ilişkin sorusunu yanıtladı.


Işıkhan, "Süreci geçen seneki gibi yürüteceğiz. Aralık ayının ilk haftası ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceğiz, biz hazırız. Asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız." dedi.


ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?


İlk toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapması bekleniyor.


Komisyon geçen yıl ilk toplantısı 11 Aralık'ta gerçekleştirildi.


Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.


ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI


Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyor. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor.


Piyasalarda asgari ücret için yüzde 25'lik zam oranı beklentisi güçlenmiş durumda...


Yıl sonu enflasyonu ile gelecek yılın enflasyon hedefi arasında bir noktanın da belirlenebileceği ifade ediliyor. Bu senaryo için yüzde 30'luk ücret artışı konuşuluyor.


İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira civarına çıkarılması yönünde oluştu.


Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.

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#asgari ücret zammı
#Asgari Ücret Tespit Komisyonu

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