ABD merkezli WSJ'ye konuşan Kılıçdaroğlu: Seçim AB ve Batı medeniyeti için çok önemli

Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı özel röportajı, "Türkiye’nin seçimlerde önde gelen rakip isminden NATO ve AB'yle daha yakın bağ sözü” başlığıyla yayımlandı.

WSJ'ye verdiği söyleşide Kılıçdaroğlu, seçimin galibi olması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "siyasi muhalifleri hapsettiği ve yüzyılın en güçlü Türk lideri olmak için devleti yeniden şekillendirdiği Türkiye'de demokratik kontrol ve denge mekanizmalarına yeniden hayat vereceğini" kaydetti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilişkisine dair, Türkiye'nin NATO'nun temel yapı taşlarından biri olarak rolünü güçlendireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin AB'ye katılma sürecini de yeniden canlandırma taahhüdünde bulundu.

'Seçim AB ve Batı medeniyeti için çok önemli'

14 Mayıs seçimlerinin "tarihi bir dönemeç" olabileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "İlk kez sandık başına gidecek 5 milyon 300 bin genç seçmen özgürlük ve demokrasi istiyor. Bu bizim için, Türkiye için, üyesi olmaya çalıştığımız AB için ve ayrıca Batı medeniyeti için çok önemli" şeklinde konuştu.

Turkish presidential candidate Kemal Kilicdaroglu, aiming to unseat Recep Tayyip Erdogan, said in an interview that if he wins on Sunday he would steer Turkey closer to NATO and the EU https://t.co/ny3WZW6k1f — The Wall Street Journal (@WSJ) May 9, 2023

WSJ, Türkiye'yi 2003'ten beri yöneten Erdoğan'ın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında tüm taraflarla görüştüğünü, Putin'le yakın ilişkileri korumaya çalışırken Türkiye'yi "bölgesel bir güç odağına dönüştürme amacına hizmet etmek" için Ukrayna'ya silah sattığını da hatırlattı.

Gazete, Amerika'nın itirazlarına rağmen Erdoğan'ın Rus S-400 savunma sistemini satın aldığını, Washington'ın da Batı yaptırımlarını ihlal etmeye çalışan Rusya'ya yardım eden Türk şirket ve kurumlarına yaptırım uygulama tehdidinde bulunduğunu vurguladı.





'Türkiye, NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır'

Kılıçdaroğlu ise, WSJ röportajında, Türkiye'nin Rusya'daki yatırımlarını koruyacağını; ancak Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda Batılı ülkelerin aldıkları kararlara uyacağını kaydederek, "Türkiye, Batı ittifakının ve NATO'nun bir üyesidir ve Putin de bunu çok iyi bilir. Türkiye, NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır" dedi.

WSJ, son kamuoyu yoklamalarına göre, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında az farkla önde olduğunu; darboğazdaki ekonomi, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla Şubat'taki deprem felaketinden sonra hükümetin verdiği yanıtın seçmen memnuniyetsizliğini arttırdığını iddia etti.





Gazete, Kılıçdaroğlu'nun seçmen memnuniyetsizliğini seçim zaferine dönüştürme yolunun zorluklarla dolu olduğunu belirtti. WSJ'ye göre bunun bir nedeni, Erdoğan'ın zorlu Türk siyasetinde "Rasputin tarzı ayakta kalma becerileri" sergileyebilmesi.





Gazete, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının en zayıf noktalarından biri olarak görülen "karizma ve siyasi kurnazlık yoksunluğu" algısının üstesinden gelmek için çabaladığını, mitinglere çok sayıda seçmenin katılmasını sağladığını ve coşkulu kampanyasıyla kimilerini şaşırttığını yazdı.























