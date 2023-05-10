Kılıçdaroğlu'na Yavaş ve İmamoğlulu Düzce mitinginde bir hüsran daha

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Mitinge İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.