Kılıçdaroğlu'na Yavaş ve İmamoğlulu Düzce mitinginde bir hüsran daha

Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerinde meydanları doldurmakta zorlanıyor.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Mitinge İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.
HDP'nin de desteklediği Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerinde meydanları doldurmakta zorlanıyor.
Düzce'de vatandaşlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun miting alanı havadan drone ile görüntülendi.
Alınan bilgiye göre mitinge 4 bin vatandaşın katıldığı ifade edildi.