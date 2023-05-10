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Kılıçdaroğlu'na Yavaş ve İmamoğlulu Düzce mitinginde bir hüsran daha

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'dan sonra Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da katıldığı Düzce mitinginde bir hüsran daha yaşadı.

11:04 . 10/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerinde meydanları doldurmakta zorlanıyor.

Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerinde meydanları doldurmakta zorlanıyor.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Düzce Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Mitinge İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

HDP'nin de desteklediği Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerinde meydanları doldurmakta zorlanıyor.

Düzce'de vatandaşlara hitap eden Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun miting alanı havadan drone ile görüntülendi.

Alınan bilgiye göre mitinge 4 bin vatandaşın katıldığı ifade edildi.





#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#düzce
20 dakika önce
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