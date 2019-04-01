Yerel Seçim 2019
Seçim Afyon Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Afyonkarahisar Seçim Sonuçları
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Afyon Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Afyonkarahisar Seçim Sonuçları

Afyonkarahisar 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı yerel seçim sonuçları. Afyon il ve ilçelerinde belediye başkanlığı için kimlere ne kadar oy geldi? Seçim sonuçları 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı Afyonkarahisar seçim sonuçları sayfamızda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Afyonkarahisar seçim sonuçları.
Afyonkarahisar seçim sonuçları.

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Yerel Seçim sonuçları. 31 Mart 2019 Afyon ili ve ilçelerinin seçim sonuçları sabırsızlıkla bekleniyordu. Afyon halkı seçim için erken saatlerde sandık başına gitti. Belediye başkan adayları Afyon' ili ve ilçelerinden kaç oy aldı? Belediye Başkanlığı seçim sonuçları Afyon'nın tüm detayları Afyon 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları sayfamızda.

Afyon Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Bolvadin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Çay Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Dazkırı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Dinar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Emirdağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar İhsaniye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Sandıklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Sinanpaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Sultandağı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Şuhut Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Afyonkarahisar Başmakçı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Bayat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar İscehisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Çobanlar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Evciler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Hocalar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Kızılören Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019


AFYONKARAHİSAR

Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 ilinden biri olan Afyonkarahisar ili, Anadolu yarımadasının batıya yakın ortasında ve Ege Bölgesi'nin iç kesiminde yer alır. İç Anadolu yaylasının Ege kıyılarına açılan bir eşiği, bir geçidi durumundadır. Çevresinde Eskişehir, Konya, Isparta, Denizli, Uşak ve Kütahya illeri bulunur. Kuzey doğudan güney batıya uzandıkça alçalan ovaları ile hem Orta Anadolu'dan ve hem de Ege Bölgesi'nden sayılır. En kuzeyde Eskişehir sınırından, en güneyde Denizli sınırına kadar kuzey doğudan güney batıya uzunluğu 210 kilometredir. Eni ise Kütahya sınırından Isparta sınırına kadar kuzey batıdan güney doğuya 112 kilometredir. Denizli'ye doğru incelerek eni 20 kilometreye kadar düşer, bir parça halindedir.

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İlin diğer komşu illerle sınırlarının toplam uzunluğu 616 kilometredir.

Afyonkarahisar ilinin 2018 yılı TÜİK verilerine göre toplam nüfusu 725.568'dir.

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