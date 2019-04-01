Yerel Seçim 2019
Seçim Ağrı Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Ağrı Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Ağrı Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Ağrı Seçim Sonuçları

Ağrı 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı yerel seçim sonuçları. Ağrı il ve ilçelerinde belediye başkanlığı için kimlere ne kadar oy geldi? Seçim sonuçları 31 Mart 2019 Belediye Başkanlığı Ağrı seçim sonuçları sayfamızda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ağrı yerel seçim sonuçları.
Ağrı yerel seçim sonuçları.

Ağrı Belediye Başkanlığı Yerel Seçim sonuçları. 31 Mart 2019 Ağrı ili ve ilçelerinin seçim sonuçları sabırsızlıkla bekleniyordu. Ağrı halkı seçim için erken saatlerde sandık başına gitti. Belediye başkan adayları Ağrı' ili ve ilçelerinden kaç oy aldı? Belediye Başkanlığı seçim sonuçları Ağrı'nın tüm detayları Ağrı 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları sayfamızda.

Ağrı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ağrı Ağrı Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ağrı Diyadin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ağrı Doğubayazıt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ağrı Eleşkirt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ağrı Hamur Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ağrı Patnos Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ağrı Taşlıçay Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Ağrı Tutak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

AĞRI

Ağrı (Eski ismi: Karaköse), Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan şehir ve Ağrı ilinin merkez ilçesi. Ayrıca tarihte birden fazla isim değişikliği yaşamıştır. Karakilise, Ararat, Karaköse ve son olarak Ağrı Dağı'ndan esinlenilerek Ağrı ismi verilmiştir.Bu şehrin rakımı 1.632 m,Ağrı Dağının rakımı ise 5.137 m’dir.

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Çok soğuk bir iklimi olup, ormanlık alan yok denecek kadar azdır. Doğubayazıt ilçesi turizmcilerin gözdesi olup, İshakpaşa Sarayı'nın bulunduğu yerdir. Patnos ise Ağrı'nın stratejik olarak çevre illere köprü vaziyeti gören merkez ilçesidir. Diyadin, Hamur, Eleşkirt, Tutak ve Taşlıçay diğer ilçeleridir. Halkın büyük çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

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