Bakan Dönmez: Bu seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vefa seçimi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeleri seçimin hemen ardından misafirhanelerden çıkardığını anlatan Bakan Dönmez, şöyle devam etti:“Maalesef son günlerde özellikle bazı büyükşehir belediyeleri, muhalefet partilerinin partilerine mensup bu arkadaşlarımız, bu kardeşlerimizi cezalandırmak için misafirhaneden çıkartmaya bile kalktılar. Dediler ki, ‘gidin AFAD'a, bundan sonra AFAD size yardımcı olacak.’ Seçim gecesi yine bir başka tiyatroyu daha yaşadık. İki cumhurbaşkanı yardımcısı adayı kendi ifadeleriyle, gerçekleri çarpıtarak ‘biz öndeyiz hiç merak etmeyin’ şeklinde televizyonlardan, ekranlardan, milleti kandırmaya çalıştılar. Ama bir müddet sonra onların da sesi kesildi. Çünkü sonuç zaten sandıktan çıkan neyse çeşitli ajanslar kanalıyla da olsa her partiye gitti, televizyon ekranlarına gitti ve ortada sonuç biraz önce sevgili değerli başkanlarımızın da ifade ettiği gibi tecelli etmiş oldu. Milletimiz bir kez daha terörle iş tutanlara, terör sevicilerine, seçim gecesi gereken cevabı verdi. Kandil'den yeni bir açıklama daha geldi; ‘ikinci turda da iş birliğimiz sürecek’ dediler. Şimdi de milliyetçi, muhafazakar kardeşlerimizin oyunu almak için video çekiyorlar. Strateji değişikliğine gideceklerini söylüyorlar. Ama ortada söylenmiş birçok söz var. Bunlar tamamen vatandaşın özellikle milliyetçi oyları, kendi adaylarına yönlendirilmesi adına yapılan algı operasyonudur. Kandil'den ve Kandil'in temsilcilerinin seçim meydanlarındaki konuşmalarında adeta ülkeye tehdit edercesine yapılan açıklamalardan kimin hangi tarafta olduğunu herkes ayan beyan gördü. Bu saatten sonra, ‘işte biz onlarla temasımız yoktu’ demenin hiçbir gerçekliği olmaz. Bunu zaten vatandaşımız da görüyor.”