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Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nun siyasi haritasın zikzak çizdiğini söyledi: Vatandaş milliyetçinin çakmasıyla mı uğraşacak?

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi yol haritası hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun siyasi söylemlerinde sürekli U dönüşü olduğunu belirten Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı gibi devletin başında olacak insanlar kısa sürede bu kadar zikzak yapamaz." dedi. Vatandaşın çakma milliyetçilere ihtiyacı olmadığını söyleyen Yıldırım, "14 Mayıs'tan önce İzmir Marşı, sonrasında Mehter Marşı, yer mi bu millet?" şeklinde konuştu.

22:08 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım TRT Haber'de katıldığı programda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi yol haritasına ilişkin çarpıcı eleştiriler yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun siyasi söylemlerinde sürekli U dönüşü olduğunu belirten Yıldırım, "U dönüşü yapanlar hiçbir zaman bir yere gidemezler. Her kim ajans değişikliği yaptıysa veya parlak fikirler ihdas ettiyse,
Kemal Bey'e iyilik değil kötülük yapıyor
." ifadelerini kullandı.


Milliyetçinin çakmasıyla mı uğraşacak millet

Cumhurbaşkanlığı gibi bir makama aday olan insanların kısa süre içinde '
zikzak
' çizmesinin kabul edilebilir bir şey olmadığını söyleyen yıldırım şöyle devam etti:
"Bu milletin aklıyla alay etmektir. 14 Mayıs'tan önce İzmir Marşı, sonrasında Mehter Marşı, yer mi bu millet? Neysen o ,
milliyetçi dersen aslı var çakmasıyla mı uğraşacak millet
."

#Binali Yıldırım
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İkinci tur
#Milliyetçilik
#Mehter Marşı
#İzmir Marşı
43 dakika önce
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