Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle Beştepe'de görüştü

Cumhur İttifakı liderleri ikinci tur için seçim haritası belirleyecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem mevcut seçim sonuçlarını hem de ikinci tur için izlenecek strateji ve saha çalışmalarını değerlendirmek için Cumhur İttifakı liderleriyle ayrı ayrı olarak bir araya geliyor.
İlk görüşme Bahçeli'yle
İkinci görüşme Aksakal'la
Bahçeli'yle görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.
- Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ayrı ayrı görüşme yapması bekleniyor.