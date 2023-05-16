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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle Beştepe'de görüştü

Seçim sonuçlarını ve ikinci turu değerlendirmek üzere ittifak ortaklarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin ardından DSP Genel Başkanı Aksakal'la görüştü.

18:02 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı liderleri ikinci tur için seçim haritası belirleyecek.

Cumhur İttifakı liderleri ikinci tur için seçim haritası belirleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem mevcut seçim sonuçlarını hem de ikinci tur için izlenecek strateji ve saha çalışmalarını değerlendirmek için Cumhur İttifakı liderleriyle ayrı ayrı olarak bir araya geliyor.

İlk görüşme Bahçeli'yle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak görüşmeleri çerçevesinde ilk görüşmesini MHP lideri Devlet Bahçeli'yle gerçekleşti. Görüşme saat 17.00'de başladı.

İkinci görüşme Aksakal'la

Bahçeli'yle görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

  • Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile ayrı ayrı görüşme yapması bekleniyor.

Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteğiyle kazanır ve iç savaş çıkar
Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu kazanırsa HDP desteğiyle kazanır ve iç savaş çıkar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir YouTube kanalında söyledikleri tekrar gündem oldu. Programda kendisine yöneltilen, "Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'nin nasıl bir yol alacağını düşünüyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun eğer kazanırsa HDP desteği ile kazanabileceğinin altını çizerek, "Yerel seçimlerde Güneydoğu Anadolu'da HDP büyük bir atılım yapar. Belediye başkanlıklarının büyük bir bölümünü ele geçirir. Örgütle HDP belediyeleri arasında etkileşim yoğunlaşır. Bunlara Kılıçdaroğlu dokunmaz. Bir süre sonra Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde karışıklıklar çıkar. O zaman bu belediyeler birleşir ve çıkan karışıklığa karşı uluslararası destek ve PKK desteği isterler ve Türkiye iç savaşı çıkar." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan depremzedeleri hedef alan hakaret içerikli paylaşımlara tepki: Kızgınlıkla dahi yapılmaması gerek
Bakan Soylu'dan depremzedeleri hedef alan hakaret içerikli paylaşımlara tepki: Kızgınlıkla dahi yapılmaması gerek

AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, deprem bölgesindeki sonuçların ardından sosyal medyada yapılan bazı hakaret içerikli paylaşımların sorulması üzerine, "Çok üzüldük. Bunlar kızgınlıkla dahi yapılmaması gereken sonuçlar. Netice itibarıyla deprem bölgesinde bu millet büyük yardımlarını ve desteklerini ortaya koydu. Devlet de bütün kapasitesini ortaya koydu. Orada da bir irade söz konusu. Biz, orada afetzedelerimizin bugüne kadar nasıl emirlerinde olmuşsak bugünden sonra da aynı şekilde emirlerindeyiz. Bizim önümüzdeki yıl içerisinde onların başlarını sıcak yuvaya sokmadan önce dur durağımız, rahatımız yoktur. Birinci önceliğimiz afetzedelerimizdir." diyerek tepki gösterdi.

CHP yandaşı Enver Aysever çıldırdı: Ekrem ve Mansur Bey maymun oldu zibidi bir poz verdiler
CHP yandaşı Enver Aysever çıldırdı: Ekrem ve Mansur Bey maymun oldu zibidi bir poz verdiler

CHP yandaşı Enver Aysever, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçim gecesi üç kere ekranlara çıkarak açıklama yapmasını eleştirdi. Aysever, ''Ekrem bey ve Mansur bey maymun oldular o gün. İki kere çıktılar sonra zibidi bir poz verdiler. Kim verdirtti. Seçim gecesi iki başkan yardımcısı öyle mahalle kıraathanesindeki gibi olmaz'' diyerek isyan etti. Konuşmasında İstanbul Belediyesi sözcüsünü ve Genel Başkan Yardımcı Tuncay Özkan' de hedef alarak ''Murat Ongun orada değil miydin? Niye buna izin veriyorsun? Tuncay Özkan'ın partiyi kendisi için dizayn etmesine niye izin veriyorsunuz? O gün iki kere adamları çıkarttınız sonra sabah karşımızda gördük İstanbul'da. Bu adamı kim İstanbul'a gönderdi? Kendi gittiyse o da güvenilmez bir adam'' ifadelerini kullandı.


#recep tayyip erdoğan
#cumhur ittifakı
#devlet bahçeli
10 dakika önce
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