Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı liderleriyle Beştepe'de görüştü

CHP yandaşı Enver Aysever, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçim gecesi üç kere ekranlara çıkarak açıklama yapmasını eleştirdi. Aysever, ''Ekrem bey ve Mansur bey maymun oldular o gün. İki kere çıktılar sonra zibidi bir poz verdiler. Kim verdirtti. Seçim gecesi iki başkan yardımcısı öyle mahalle kıraathanesindeki gibi olmaz'' diyerek isyan etti. Konuşmasında İstanbul Belediyesi sözcüsünü ve Genel Başkan Yardımcı Tuncay Özkan' de hedef alarak ''Murat Ongun orada değil miydin? Niye buna izin veriyorsun? Tuncay Özkan'ın partiyi kendisi için dizayn etmesine niye izin veriyorsunuz? O gün iki kere adamları çıkarttınız sonra sabah karşımızda gördük İstanbul'da. Bu adamı kim İstanbul'a gönderdi? Kendi gittiyse o da güvenilmez bir adam'' ifadelerini kullandı.