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Seçim

DEVA Partisi'nde üst düzey istifa: Helun Fırat 'Gördüğüm lüzum üzerine' diyerek istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında birleşen Yedili Masa'da 'aday listesi' krizi devam ederken DEVA Partisi’nde üst düzey bir istifa yaşandı. DEVA Partisi’nin kurucularından ve Genel Başkan Yardımcısı Helun Fırat, ‘gördüğüm lüzum üzerine’ diyerek partisinden istifa etti.

12:08 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Helun Fırat

Helun Fırat

Türkiye hızla seçimlere doğru giderken muhalefet cephesinde 9 Nisan’da YSK’ya sunulan aday listelerinin beraberinde getirdiği kriz sürüyor.

Özellikle DEVA Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in CHP 1. Bölge 4. Sıradan aday gösterilmesi CHP tabanında büyük rahatsızlığa neden oldu.

Gelişmeler sıcaklığını korurken DEVA Partisi’nden sürpriz bir istifa geldi. DEVA Partisi kurucusu ve Genel Başkan Yardımcısı Helün Fırat istifa etti.

Kararını
‘gördüğüm lüzum üzerine’
diyerek sosyal medya hesabından paylaşan Fırat, Millet İttifakı’na olan desteğini sürdüreceğini söyledi.
Fırat’ın açıklamaları şu şekilde:
"Türkiye bugün çok önemli bir dönüm noktasının eşiğinde. Bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancımı koruyorum. Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına 'gördüğüm lüzum üzerine' kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum. Özgür, Demokratik ve müreffeh bir Türkiye en büyük hayalim. Bu amaç çerçevesinde, Millet İttifakı'nın başarısı için bireysel olarak çalışmalarımı ve desteğimi sürdüreceğim."
  • Helün Fırat, DEVA Partisi'nin CHP listelerinde yer alan milletvekili adayları arasında yer almamıştı. Fırat, 10 Nisan'da T24'ten Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda, "listeyi gördünüz mü?" sorusuna "bunu beklemiyordum" demişti. Helün Fırat'ın istifasının o röportajın sonrasında gelmesi dikkat çekti.

#DEVA Partisi
#Helün Fırat
#istifa
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