Millet İttifakı'ndan Sinan Oğan'a mülteci resti: Hiçbir şartta hiçbir amaca feda edilemez

"Tüm hayatım demokrasi kültürünü yok edip toplumları felakete sürükleyen ötekileştirme ve nefret diliyle mücadele ederek geçti. Bundan sonra da böyle olacak. İnsan onurunun dokunulmazlığı her türlü siyasetin üzerindedir. Hiçbir şartta hiçbir amaca feda edilemez."