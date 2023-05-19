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Seçim

Millet İttifakı'ndan Sinan Oğan'a mülteci resti: Hiçbir şartta hiçbir amaca feda edilemez

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için yüzde 5,17 oy alan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın 'milliyetçi' seçmenlerine yönelik vaatlerde bulunmaya başladı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun Masa'daki ortaklarından itiraz sesleri yükselmeye başladı. CHP listesinden Meclis'e giren DEVA Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, göçmen şartı sunan Oğan'a, "İnsan onurunun dokunulmazlığı her türlü siyasetin üzerindedir. Hiçbir şartta hiçbir amaca feda edilemez" diyerek kapıyı kapattı.

17:31 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mustafa Yener - Sinan Oğan - Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Yener - Sinan Oğan - Kemal Kılıçdaroğlu

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile ilk turu birinci tamamlarken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89'luk oy oran alınca Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı.

İlk turda yüzde 5,17 oranında oy alan ATA ittifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda ne yapacağı merak konusu oldu.

Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı 2. turda kimi destekleyeceğini henüz açıklamayan Oğan şartlarını sıraladı.

PKK, FETÖ, Hizbullah ve her türlü terör örgütüyle kesintisiz mücadelenin "olmazsa olmaz"ları olduğunu söyleyen Oğan, HDP ve HÜDA PAR'a yeni kurulacak hükümette bir görev verilmemesini istiyor. Ayrıca sığınmacıların bir takvim çerçevesinde geri gönderilmesi gerektiğinin de garantisinin verilmesini talep ediyor.

Kılıçdaroğlu: Tüm mültecileri evlerine göndereceğim

'Demirtaş'ı serbest bırakacağız' diyerek PKK'ye göz kırpan ve Kandil'deki terör elebaşlarının açıkça desteklediği Kılıçdaroğlu ise ikinci tur için dün yaptığı konuşmasında 'milliyetçi söylemler' sarfetti. Sinan Oğan'ın her fırsatta vurguladığı göçmen politikasına da değinen Kılıçdaroğlu,
"Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim"
diye konuştu.

Masa'nın ortaklarından göçmen resti

Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan'la yakınlaşması Yedili Masa'nın ortaklarını rahatsız etti. HDP'den sonra ilk itiraz DEVA Partisi'nden geldi. CHP listelerinden Meclis'e giren DEVA Partilsi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Oğan'a mülteciler konusunda resti çekti.


Yeneroğlu: Hiçbir şartta hiçbir amaca feda edilemez

Yeneroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

"Tüm hayatım demokrasi kültürünü yok edip toplumları felakete sürükleyen ötekileştirme ve nefret diliyle mücadele ederek geçti. Bundan sonra da böyle olacak. İnsan onurunun dokunulmazlığı her türlü siyasetin üzerindedir. Hiçbir şartta hiçbir amaca feda edilemez."



HDP'li Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Oğan' ayarı: HDP'lileri küstürüp yanlış yapma
HDP'li Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Oğan' ayarı: HDP'lileri küstürüp yanlış yapma

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'da bu kez de 'ikinci tur' krizi patlak verdi. İlk turda Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için Sinan Oğan'ın 'milliyetçi' seçmenlerine yönelik vaatlerde bulunmaya başladı. İlk tur öncesi terör tutuklularına 'özgürlük' vadeden CHP lideri, söylem değiştirerek terör örgütleriyle mücadele sözü vermeye başladı. Bu durum HDP kanadında rahatsızlığa neden oldu. HDP'li Hasip Kaplan, "Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez" diyen Kaplan, "HDP'lileri küstürüp yanlış yapma. Birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır." mesajı verdi.



#Millet İttifakı
#Sinan Oğan
#mülteci
#mustafa yeneroğlu
39 dakika önce
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