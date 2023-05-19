Millet İttifakı'ndan Sinan Oğan'a mülteci resti: Hiçbir şartta hiçbir amaca feda edilemez

Mustafa Yener - Sinan Oğan - Kemal Kılıçdaroğlu
14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile ilk turu birinci tamamlarken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,89'luk oy oran alınca Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı.
İlk turda yüzde 5,17 oranında oy alan ATA ittifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda ne yapacağı merak konusu oldu.
Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı 2. turda kimi destekleyeceğini henüz açıklamayan Oğan şartlarını sıraladı.
PKK, FETÖ, Hizbullah ve her türlü terör örgütüyle kesintisiz mücadelenin "olmazsa olmaz"ları olduğunu söyleyen Oğan, HDP ve HÜDA PAR'a yeni kurulacak hükümette bir görev verilmemesini istiyor. Ayrıca sığınmacıların bir takvim çerçevesinde geri gönderilmesi gerektiğinin de garantisinin verilmesini talep ediyor.
Kılıçdaroğlu: Tüm mültecileri evlerine göndereceğim
Masa'nın ortaklarından göçmen resti
Kılıçdaroğlu'nun Sinan Oğan'la yakınlaşması Yedili Masa'nın ortaklarını rahatsız etti. HDP'den sonra ilk itiraz DEVA Partisi'nden geldi. CHP listelerinden Meclis'e giren DEVA Partilsi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Oğan'a mülteciler konusunda resti çekti.
Yeneroğlu: Hiçbir şartta hiçbir amaca feda edilemez
Yeneroğlu'nun paylaşımı şu şekilde: