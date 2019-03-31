Seçim 2019 | Kırıkkale Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Kırıkkale ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Kırıkkale seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Kırıkkale ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Kırıkkale ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Kırıkkale yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Kırıkkale Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırıkkale Delice Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırıkkale Keskin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırıkkale Kırıkkale Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırıkkale Sulakyurt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırıkkale Bahşili Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırıkkale Balışeyh Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırıkkale Çelebi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırıkkale Karakeçili Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kırıkkale Yahşihan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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KIRIKKALE

Kırıkkale, Türkiye Cumhuriyeti'nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir.

Şehrin adını nereden aldığına dair kesin bir bilgi yoktur. Kırıkköyü ile kentin merkezinde bulunan Kaletepe'nin kısaltılarak birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir. Bu ismin halk tarafından yakıştırıldığı kanaati yaygın olmakla beraber bölgenin ismi Osmanlı arşiv belgelerinde "Kırıkkal" şeklinde geçmektedir. Kırıkkale, 21 Haziran 1989 târih ve 3578 sayılı yasa gereğince dönemim başbakanı Turgut Özal tarafından yapılan törenle il olmuştur. İlk vâlisi Fikret Güven, 17 Ağustos 1989 târihinde yapılan törenle il vâliliği görevine başlamıştır.

2018 yılında TÜİK verilerine göre Kırıkkale'nin nüfusu 286.602'dir. Merkez ilçeyle beraber 9 ilçe, 11 belediye, bu belediyelerde 85 mahalle ve ayrıca 185 köy vardır.