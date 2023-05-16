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Seçim

Sinan Oğan'ın oyları kime gider? Şentop'dan dikkat çeken cevap

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi. En çok merak edilenler arasında yer alan 'Sinan Oğan'ın oyları kime gider?' sorusuna cevap verdi.

17:36 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Mustafa Şentop - Dicle Canova

Mustafa Şentop - Dicle Canova

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

Seçim sürecini değerlendiren Şentop,
''Sinan Oğan'ın oyları kime gider?'
' sorusuna net cevap verdi.
Şentop,
''Bu tabloda şüphesiz Sinan Oğan'a verilen oyları değerlendirmek lazım, O oylar ağırlıklı olarak milliyetçi hassasiyetle ve terör örgütlerine karşı tutumla verilmiş oylardır. Bu oyların nereye gideceği de belli''
diye cevap verdi.

'Kılıçdaroğlu'nun tezkereye karşı tutumu duruşunu gösteriyor'


Şentop şu ifadeleri kullandı:

"Bu seçimin ana teması şu demiştim, Türkiye etraftan kuşatılmaya çalışılıyor. Engellenmek isteniyor, kontrol edilmek isteniyor. Sınır ötesi hareket kabiliyetinin kısıtlanması arzu ediliyor. parlamentoda oluşan tablo harekat gerektiğinde tezkere çıkarabilecek tablo. Bu tezkereyi TBMM'ye gönderecek cumhurbaşkanı seçilecek. Bu kararı alabilmesi için cumhurbaşkanın da bu doğrultuda irade alması gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tezkereye karşı önceki tutumu bu konudaki duruşunu gösteriyor.

'Önceliğimiz vatanın bölünmemesi'

Tüm adayları tebrik ediyorum. Seçim sonuçlanmış gibi. Milletin kararına herkesin saygı duyması lazım. Bu tabloya cumhurbaşkanımız saygı duyduğunu ifade etti. Millete millet iradesine hakaret eden paylaşımlar var. Bazıları liste yapmış, şu sıkıntılar var diye. Millet bunu değerlendirerek karar vermiş. Önceliğimiz vatanımızın bölünmemesi. Sonuç itibariyle en çok oy alan ikinci tura kalmış oluyor. Seçmenlerin tavrı belirleyici olacak.

'Seçmen profili belli'

Bu tabloda şüphesiz Sinan Oğan'a verilen oyları değerlendirmek lazım, O oylar ağırlıklı olarak milliyetçi hassasiyetle ve terör örgütlerine karşı tutumla verilmiş oylardır. Bu oyların nereye gideceği de belli. Profili belli bu oyların. İşaret edildiğinde seçmen gider demek seçmenimizin aklıyla endişe duymak ve onu hafife almak olur. Kimse oraya buraya gidecek değil. Oyların bu hassasiyetle aşağı yukarı belli. Seçmen profili belli. Tabloya baktığımız zaman nelerin öncelikli olduğunu görebiliyoruz. Mutlaka görüşmeler olabilir."


#Mustafa Şentop
#Sinan Oğan
#seçim
36 dakika önce
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