Sinan Oğan'ın oyları kime gider? Şentop'dan dikkat çeken cevap

Bu tabloda şüphesiz Sinan Oğan'a verilen oyları değerlendirmek lazım, O oylar ağırlıklı olarak milliyetçi hassasiyetle ve terör örgütlerine karşı tutumla verilmiş oylardır. Bu oyların nereye gideceği de belli. Profili belli bu oyların. İşaret edildiğinde seçmen gider demek seçmenimizin aklıyla endişe duymak ve onu hafife almak olur. Kimse oraya buraya gidecek değil. Oyların bu hassasiyetle aşağı yukarı belli. Seçmen profili belli. Tabloya baktığımız zaman nelerin öncelikli olduğunu görebiliyoruz. Mutlaka görüşmeler olabilir."