Sinan Oğan'ın oyları kime gider? Şentop'dan dikkat çeken cevap

Mustafa Şentop - Dicle Canova
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.
'Kılıçdaroğlu'nun tezkereye karşı tutumu duruşunu gösteriyor'
"Bu seçimin ana teması şu demiştim, Türkiye etraftan kuşatılmaya çalışılıyor. Engellenmek isteniyor, kontrol edilmek isteniyor. Sınır ötesi hareket kabiliyetinin kısıtlanması arzu ediliyor. parlamentoda oluşan tablo harekat gerektiğinde tezkere çıkarabilecek tablo. Bu tezkereyi TBMM'ye gönderecek cumhurbaşkanı seçilecek. Bu kararı alabilmesi için cumhurbaşkanın da bu doğrultuda irade alması gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun tezkereye karşı önceki tutumu bu konudaki duruşunu gösteriyor.
'Önceliğimiz vatanın bölünmemesi'
Tüm adayları tebrik ediyorum. Seçim sonuçlanmış gibi. Milletin kararına herkesin saygı duyması lazım. Bu tabloya cumhurbaşkanımız saygı duyduğunu ifade etti. Millete millet iradesine hakaret eden paylaşımlar var. Bazıları liste yapmış, şu sıkıntılar var diye. Millet bunu değerlendirerek karar vermiş. Önceliğimiz vatanımızın bölünmemesi. Sonuç itibariyle en çok oy alan ikinci tura kalmış oluyor. Seçmenlerin tavrı belirleyici olacak.