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Sivasspor-Kayserispor maçını Burak Pakkan yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor maçının hakemi belli oldu. Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak olan Süper Lig müsabakasını Ankara Bölgesinden hakem Burak Pakkan yönetecek. Peki, Sivasspor- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

13:17 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sivasspor- Kayserispor

Sivasspor- Kayserispor

Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor Anadolu derbisinde yarın Sivas’ta karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanacak olan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan’ın yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın 4.Hakemi Yiğit Arslan.

SİVASSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

6 Haziran Salı günü Sivas 4 Eylül Stadyumunda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 17.00’de başlayacak.




#sivasspor
#kayserispor
#süper lig
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