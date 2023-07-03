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Sivasspor 2 bin 615 oyla yeni sezon alternatif formasını belirledi

2022-23 sezonunu 41 puanla 14. sırada tamamlayan Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2023-2024 sezonunda giyeceği alternatif forma, 6 bin 418 taraftarların katıldığı anket ile seçildi. Peki Sivasspor'un forma fiyatları ne kadar? İşte Sivasspor'un yeni sezon alternatif forması.

13:15 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sivasspor'un yeni sezon forması

Sivasspor'un yeni sezon forması

Sivasspor'un yeni sezonda giyeceği alternatif forma belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Yeni Sezon Alternatif Formamızı Sen Tasarla" sloganı ile 19 Haziran'da başlatılan yarışmaya 140 tasarım ile katılım sağlandı.

Forma tasarımları Türkiye Futbol Federasyonu standartları göz önünde bulundurularak, uygulanabilirliklerine göre ön elemeye tabi tutuldu. Ön elemenin ardından 4 forma tasarımı, taraftarların beğenisine sunuldu.

Sivasspor'un yeni sezon forması anket sonuçları

Sivasspor Kulübünün internet sitesi üzerinden yapılan ankette 6 gün boyunca taraftarlar, en çok beğendiği formayı oyladı. Bu süre içerisinde ankete 6 bin 418 taraftar katıldı.

Fatih Özdal tarafından tasarlanan, tarihi Gök Medrese içerisinde bulunan Eyvan Duvarı'ndaki çini desenli forma tasarımı, 2 bin 615 oy alarak Sivasspor'un yeni sezon alternatif forması oldu.

Sivasspor'un forma fiyatları ne kadar?

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#Sivasspor forma fiyatı
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