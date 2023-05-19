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Spor Toto Süper Lig 35. hafta maçları ve hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftası yarın oynanacak Kasımpaşa - İstanbulspor maçı ile start verecek. Haftanın BAY geçen takımı Arabam.com Konyaspor olacak. Hatayspor ve Gaziantep FK’nın ligden çekilmesi nedeniyle bu haftaki rakipleri Giresunspor ve Fenerbahçe hükmen galip sayılarak müsabakaya çıkmayacak. Lider Galatasaray ise evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu. Peki Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? Haftanın hakemleri kim? İşte soruların yanıtları ve güncel puan durumu.

15:03 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
SPOR TOTO SÜPER LİG’de bu hafta hangi maçlar var? Haftanın hakemleri kimler?

SPOR TOTO SÜPER LİG’de bu hafta hangi maçlar var? Haftanın hakemleri kimler?

Spor Toto Süper Lig’de heyecan dorukta. Kritik haftada düşme hattında ve zirve yarışında futbolseverler önemli maçlara konuk olacak. Haftanın maçlarına, Spor Toto Süper Lig güncel puan durumuna ve haftanın hakemlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SPOR TOTO SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? HAFTANIN HAKEMLERİ KİMLER?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

21 MAYIS PAZAR

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz

22 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman


SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU





#Spor Toto Süper Lig
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Merkez Hakem Kurulu
#Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig 35. hafta maçları ve hakemleri belli oldu