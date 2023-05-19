SPOR TOTO SÜPER LİG’de bu hafta hangi maçlar var? Haftanın hakemleri kimler?

Spor Toto 1. Lig 38. haftası ve aynı zamanda son haftası maçları yarın oynanacak Altay - Tuzlaspor maçıyla start verecek. Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu kapanış maçı ise 21 Mayıs Cumartesi günü Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü arasında olacak. Hem Spor Toto Süper Lig’e çıkacak 2. takımın belli olacağı hem de TFF 2. lige düşecek takımların belli olacağı haftada düdük çalacak hakemler de belli oldu. Peki Spor Toto 1. Lig’de 38. haftada hangi maçlar var, hakemler kimler? İşte fikstür.