SPOR TOTO SÜPER LİG’de bu hafta hangi maçlar var? Haftanın hakemleri kimler?
Spor Toto Süper Lig’de heyecan dorukta. Kritik haftada düşme hattında ve zirve yarışında futbolseverler önemli maçlara konuk olacak. Haftanın maçlarına, Spor Toto Süper Lig güncel puan durumuna ve haftanın hakemlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SPOR TOTO SÜPER LİG’DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? HAFTANIN HAKEMLERİ KİMLER?
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler
21 MAYIS PAZAR
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Mustafa Kürşad Filiz
22 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Turgut Doman