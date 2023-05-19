Spor Toto 1. Lig’de 38. haftada hangi maçlar var, hakemler kimler?
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler ilan etti. Ligin son haftasında hem düşme hattında hem şampiyonluk yolunda önemli maçlar oynanacak. İşte detaylar.
SPOR TOTO 1. LİG'DE 38. HAFTADA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİMLER?
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
20 MAYIS CUMA
19.00 Altay-Tuzlaspor: Neslihan Muratdağı
21 MAYIS CUMARTESİ
16.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Ümit Öztürk
16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Burak Şeker
16.00 Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor: Erkan Özdamar
16.00 Çaykur Rizespor-Altınordu: Zorbay Küçük
16.00 Manisa FK-Pendikspor: Ali Şansalan
16.00 Bodrumspor-Göztepe: Murat Erdoğan