|
Özgün

Spor Toto 1. Lig son hafta maçları ve hakemleri belli oldu

Spor Toto 1. Lig 38. haftası ve aynı zamanda son haftası maçları yarın oynanacak Altay - Tuzlaspor maçıyla start verecek. Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonu kapanış maçı ise 21 Mayıs Cumartesi günü Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü arasında olacak. Hem Spor Toto Süper Lig’e çıkacak 2. takımın belli olacağı hem de TFF 2. lige düşecek takımların belli olacağı haftada düdük çalacak hakemler de belli oldu. Peki Spor Toto 1. Lig’de 38. haftada hangi maçlar var, hakemler kimler? İşte fikstür.

12:14 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Spor Toto 1. Lig’de 38. haftada hangi maçlar var, hakemler kimler?

Spor Toto 1. Lig’de 38. haftada hangi maçlar var, hakemler kimler?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler ilan etti. Ligin son haftasında hem düşme hattında hem şampiyonluk yolunda önemli maçlar oynanacak. İşte detaylar.

SPOR TOTO 1. LİG'DE 38. HAFTADA HANGİ MAÇLAR VAR, HAKEMLER KİMLER?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 MAYIS CUMA

19.00 Altay-Tuzlaspor: Neslihan Muratdağı

21 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Ümit Öztürk

16.00 Beyçimento Bandırmaspor-Gençlerbirliği: Burak Şeker

16.00 Erzurumspor FK-Dyorex Boluspor: Erkan Özdamar

16.00 Çaykur Rizespor-Altınordu: Zorbay Küçük

16.00 Manisa FK-Pendikspor: Ali Şansalan

16.00 Bodrumspor-Göztepe: Murat Erdoğan

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU




#Spor toto 1. lig
#Eyüpspor
#Çaykur Rizespor
#Zorbay Küçük
#Göztepe
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Spor Toto 1. Lig son hafta maçları ve hakemleri belli oldu