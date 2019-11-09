SÜPER LİG

15 yaşındaki Emre Demir Süper Lig tarihine geçti

Kayserispor'un 15 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Gençlerbirliği filelerini havalandırarak Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emre Demir'in gol sevinci

Emre Demir'in gol sevinci

Fotoğraf: Esra Hacıoğlu / AA

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Sio ve Stancu kaydetti.

Tarihe geçen gol

Konuk ekibin tek golü ise 15 yaşındaki Emre Demir'den geldi. 68. dakikada oyuna giren ve 71. dakikada fileleri havalandıran genç futbolcu, bu golle Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Emre Demir'in golünde asisti 17 yaşındaki Nurettin Korkmaz yaptı.

Daha önce Süper Lig'deki en erken golü, Bursaspor formasıyla Enes Ünal (16) Galatasaray'a atmıştı.

Enes Ünal'ın Galatasaray'a attığı gol anı
Enes Ünal'ın Galatasaray'a attığı gol anı

"Hedefim Avrupa"

Süper Lig tarihinin en genç golcüsü unvanını elde eden Emre Demir mücadele sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

  • "Gol attığım için mutluyum ama buradan 3 puan almak istiyorduk. İnşallah kenetlenerek üst sıralara çıkmak istiyoruz. Şans verildikçe daha iyi yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Gol attığım için mutluyum. Bu yetmez. Daha çok istekli olup Kayserispor'u ve ailemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Hedefim Avrupa. Avrupa'ya gidip Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Eksikler vardı, oyuna girmeyi bekliyordum. Nurettin'le elimizden geleni yaptık. Soyunma odasında hocam ve ağabeylerim tebrik etti."

Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
Yeni Şafak

Emre Demir Süper Lig tarihine geçti

Kayserisporlu Emre Demir, Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. Enes Ünal'ın rekorunu kıran 15 yaşındaki futbolcu maç sonundaki röportajında 'hedefim Avrupa' dedi.


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Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
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