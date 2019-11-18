SÜPER LİG

15 yaşındaki Emre Demir'e İspanyol devinden resmi teklif

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, İspanya'nın La Liga ekiplerinden Sevilla'nın Emre Demir ve kaleci Silviu Lung için teklifte bulunduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Emre Demir, Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

Emre Demir, Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu oldu.

Fotoğraf: İlyas KAPLAN / DHA

Kayseri'de bir radyo yayınına telefonla bağlanan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımlarının birinci kalecisi Silviu Lung ve Gençlerbirliği ağlarını sarsarak Süper Lig'in en genç gol atan futbolcusu unvanını alan 15 yaşındaki Emre Demir'e transfer teklifi geldiğini söyledi.

Uygun, iki oyuncuya teklifin La Liga ekibi Sevilla'dan geldiğini belirterek, "Rumen kalecimiz Silviu Lung'a Sevilla'dan gelen resmi transfer teklifi oldu. Lung'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ocak ayında bu transfer gerçekleşir mi, bilmiyorum. Emre Demir'e de Sevilla'nın transfer teklifi oldu. Emre'ye Sevilla hafif kaçar, çünkü Emre'nin birçok dünya devi peşinde" dedi.

Hayrettin Demir: Karar Kayserispor'un

Emre Demir'in babası Hayrettin Demir ise Sevilla iddialarını doğrulayarak, "Emre için kulübe gelen bazı teklifler olduğunu biz de duyduk. Bunların arasında Sevilla da var. Bu transferde karar verecek olan Kayserispor'dur" diye konuştu.

Emre Demir Süper Lig tarihine geçti
Yeni Şafak

Emre Demir Süper Lig tarihine geçti

Kayserisporlu Emre Demir, Süper Lig tarihinde gol atan en genç oyuncu oldu. Enes Ünal'ın rekorunu kıran 15 yaşındaki futbolcu maç sonundaki röportajında 'hedefim Avrupa' dedi.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Halil İbrahim Dervişoğlu'ndan Trabzonspor'a m...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.