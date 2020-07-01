2 yılda hem sportif hem maddi çöküş

Son iki sezondaki 69.5 milyon TL’lik performans primi kaybına, 66 milyon TL de eklendiğinde Fenerbahçe’nin sportif başarısızlık nedeniyle toplam kaybı 135 milyon TL’yi buldu. İki sezon Şampiyonlar Ligi’nden uzak kalındığı için ortalama 20 milyon eurodan 40 milyon euro da eklenince rakam artıyor.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe’de son iki senedeki sportif başarısızlık nedeniyle yönetim büyük bir mali kayıp yaşadı. Bu sezon da Süper Lig’de zirve zirve yarışından erken koptuğu için sarı-lacivertliler, 2 sezonda şampiyonluk primi 66 milyon TL’den yoksun kaldı. (Şampiyon olan takıma 33 milyon TL veriliyor) Geçen sezon Süper Lig’i 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligdeki kötü gidişat nedeniyle performans primi olarak da çok önemli bir maddi kayıp yaşadı. Geçen sezonu 6. sırada bitiren sarı-lacivertli takım, 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyetle sezonu tamamlamış ve 52.4 milyon TL performans primi kazanmıştı.
Sarı-lacivertlerin geçen sezon performans kaybı ise 36 milyon TL’yi buldu. Bu sezon ise ligde 13 galibiyet ve 7 beraberlik olmak üzere toplam 44.9 milyon TL performans primi almaya hak kazanan Fenerbahçe’nin bugüne kadar 33.4 milyon TL’lik performans primi kaybı söz konusu. Fenerbahçe’nin son iki sezonda ligde alınan puana göre verilen performans primi kaybı ise toplam 69.5 milyon TL’yi buldu.
Son iki sezondaki 69.5 milyon TL’lik performans primi kaybına 66 milyon TL de eklendiğinde Fenerbahçe’nin sportif başarısızlık nedeniyle toplam kaybı 135 milyon TL. Fenerbahçe, son iki sezon Şampiyonlar Ligi’nden uzak kaldığı için ortalama 20 milyon eurodan 40 milyon euro da eklenince rakam daha da artıyor.
Maddi kriz var ücretleri düşürün
Futbol takımının maaş yükünü 92 milyon eurodan 71 milyon euro seviyesine indiren Fenerbahçe’de hedef, yeni sezonda bu rakamları 50 milyon euro seviyesine çekmekti. Ancak koronavirüs pandemisi sürecinde maç günü gelirinden mahrum kalan, yeni sezon maç günü ve kombine gelirlerinin de belirsiz olması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim şu anda mali anlamda ciddi sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe yönetimi bu nedenle bu hedefini revize etti.
Sarı-lacivertliler pandemi sürecinde hem yeni transferlere yapılacak maaşlarına dikkat edilerek hem de mevcut oyuncularla yapılan maaş indirimi görüşmeleriyle bu rakamı 40 milyon euro seviyelerine çekmeyi planlıyor. Yönetimin hedefi finansal fair play gereği garanti ücretler toplamı 40 milyon euroyu geçmemek.
Sarı-lacivertli takımda, görevine son verilen sportif direktör Damien Comolli’nin yanı sıra Victor Moses ve Max Kruse gibi yüksek ücret alan oyuncularla yolların ayrılmasıyla 71 milyon eur’luk maaş yükünden önemli bir düşüş oldu. Yönetim, transfer edilecek yabancı futbolcularda 2 milyon euro bandını aşmayacak şekilde ücretler ödeyecek. Yerli oyuncularla ise TL üzerinden sözleşme yapılacak.
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