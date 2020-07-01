2 yılda hem sportif hem maddi çöküş

Fenerbahçe’de son iki senedeki sportif başarısızlık nedeniyle yönetim büyük bir mali kayıp yaşadı. Bu sezon da Süper Lig’de zirve zirve yarışından erken koptuğu için sarı-lacivertliler, 2 sezonda şampiyonluk primi 66 milyon TL’den yoksun kaldı. (Şampiyon olan takıma 33 milyon TL veriliyor) Geçen sezon Süper Lig’i 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ligdeki kötü gidişat nedeniyle performans primi olarak da çok önemli bir maddi kayıp yaşadı. Geçen sezonu 6. sırada bitiren sarı-lacivertli takım, 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyetle sezonu tamamlamış ve 52.4 milyon TL performans primi kazanmıştı.

Sarı-lacivertlerin geçen sezon performans kaybı ise 36 milyon TL’yi buldu. Bu sezon ise ligde 13 galibiyet ve 7 beraberlik olmak üzere toplam 44.9 milyon TL performans primi almaya hak kazanan Fenerbahçe’nin bugüne kadar 33.4 milyon TL’lik performans primi kaybı söz konusu. Fenerbahçe’nin son iki sezonda ligde alınan puana göre verilen performans primi kaybı ise toplam 69.5 milyon TL’yi buldu.

Son iki sezondaki 69.5 milyon TL’lik performans primi kaybına 66 milyon TL de eklendiğinde Fenerbahçe’nin sportif başarısızlık nedeniyle toplam kaybı 135 milyon TL. Fenerbahçe, son iki sezon Şampiyonlar Ligi’nden uzak kaldığı için ortalama 20 milyon eurodan 40 milyon euro da eklenince rakam daha da artıyor.

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse futbol oynamak istediği yeri açıkladı Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Max Kruse, Sky Sports'a açıklamalarda bulundu. Kruse, sarı lacivertlilerle olan durumunun hukuk sürecine girdiğini ve çok fazla konuşmasının doğru olmayacağını söylerken 'haklı olduğumu düşünüyorum' ifadesini kullandı.Max Kruse, Fenerbahçe ile arasındaki kriz konusunda kendisini haklı bulurken yeni sezonda futbol kariyerine Almanya Bundesliga'da devam etmek istediğini açıkladı. İşte Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;"Muhtemelen hukuki bir süreç olacağı için verdiğim kararla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum ama haklı olduğumu düşünüyorum. Tercihim Bundesliga'ya dönmek. Bundesliga'da oynayan her kulüp, bana yetecek olan maaşı verebilecek finansal imkanlara sahip."Hatırlanacağı üzere Max Kruse, Fenerbahçe'de son dönemlerde alması gereken ücretleri alamadığını iddia ederek sözleşmesini feshetmişti. Alman yıldız, konuyu FIFA'ya taşımış ve serbest kalmıştı.

Maddi kriz var ücretleri düşürün

Futbol takımının maaş yükünü 92 milyon eurodan 71 milyon euro seviyesine indiren Fenerbahçe’de hedef, yeni sezonda bu rakamları 50 milyon euro seviyesine çekmekti. Ancak koronavirüs pandemisi sürecinde maç günü gelirinden mahrum kalan, yeni sezon maç günü ve kombine gelirlerinin de belirsiz olması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim şu anda mali anlamda ciddi sıkıntı yaşıyor. Fenerbahçe yönetimi bu nedenle bu hedefini revize etti.

Sarı-lacivertliler pandemi sürecinde hem yeni transferlere yapılacak maaşlarına dikkat edilerek hem de mevcut oyuncularla yapılan maaş indirimi görüşmeleriyle bu rakamı 40 milyon euro seviyelerine çekmeyi planlıyor. Yönetimin hedefi finansal fair play gereği garanti ücretler toplamı 40 milyon euroyu geçmemek.

Sarı-lacivertli takımda, görevine son verilen sportif direktör Damien Comolli’nin yanı sıra Victor Moses ve Max Kruse gibi yüksek ücret alan oyuncularla yolların ayrılmasıyla 71 milyon eur’luk maaş yükünden önemli bir düşüş oldu. Yönetim, transfer edilecek yabancı futbolcularda 2 milyon euro bandını aşmayacak şekilde ücretler ödeyecek. Yerli oyuncularla ise TL üzerinden sözleşme yapılacak.

Mirasyedi Ali Koç: Aziz Yıldırım dönemindeki tüm kazanımları satmaya başladı Fenerbahçe’de 3 Haziran 2018’de yapılan seçimde başkanlığa seçilen Ali Koç, göreve geldiğinde Şampiyonlar Ligi vizesi almış, ligin en fazla gol atan, en az gol yiyen, ligi ikinci sırada bitiren bir takım vardı. Ali Koç, bu takımın en etkili isimleri Fernandao, Giuliano ve Josef’i sattı, bir sonraki sezon da Eljif Elmas’ı yüksek bonservis bedeliyle gönderdi. Ancak bu oyuncuların satışından elde edilen bonservis gelirleri çar çur edildi. Futbol takımı geçen sezondan bu yana sportif olarak dibe vururken, ne kadroda ne teknik heyette istikrar sağlanamadı. Süper Lig’in 12 Haziran’da başlaması kararı alınırken, Fenerbahçe halen teknik direktör sorununu çözemedi. Mart ayında teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde yönetim aradan yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen halen teknik adam sorununu çözüme kavuşturamadı.Şimdi de arazileri satıyorBaşkan Ali Koç Fenerbahçe’yi finansal açıdan düzlüğe çıkarmak için bu kez Aziz Yıldırım döneminde kulübe kazandırılan arazileri de satma kararı aldı. Koç, Edirne arazisi (16 bin metrekare), Ankara İncek Tesisleri arazisi (32 bin metrekare), Gebze arazisi (220 bin metrekare) ve Antalya’daki tapulu arazileri satarak kulübe gelir sağlamak istiyor. Ali Koç, görevde bulunduğu 2 yıl içinde Fenerbahçe’ye kalıcı gelir sağlayacak bir proje gerçekleştirmezken, kulübün mevcut tapulu arazilerini satma kararı alması da kongre üyeleri arasında tepkilere de neden oldu. Öte yandan Ali Koç yine Aziz Yıldırım döneminde Murat Ülker ile yapılan anlaşmayla kulübe kazandırılan Ataşehir’deki Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nun yanında yer alan 58 dönüm arazi ile ilgili de herhangi bir girşimde bulunmadı. Koç, 30 Haziran tarihine kadar bir proje gerçekleştirilmezse, arazi Ülker grubuna geçecek. Böylece Fenerbahçe değerli bir araziden de mahrum olacak.75 milyon euro'luk ihmalAmatör branşlar küçülüyorAmatör branşlarda 3 büyük kulüp içinde en fazla açık veren Fenerbahçe oldu. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıda amatör branşlardaki açığın ciddi rol aldığı belirtilirken, sarı-lacivertliler bunu aşmak için amatör şubelerde ciddi küçülmeye gidecek. Fenerbahçe yönetimi, bayan basketbol ve bayan voleybolda, 2. Lig’deki altyapı takımlarında forma giyen oyuncuların ağırlıkta olduğu oyuncularla mücadele edecek. “Eskisi gibi amatör şubeleri götüremeyiz. Amatör branşlarda küçülebildiğimiz kadar küçülmüş” diyen başkan Ali Koç, amatör branşlarda son yaşananlarla önümüzdeki 2-3 yılda olabildiğince hedef küçültme ve bütçe kısıtlamasına zorunlu olduklarını vurgulamıştı. Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu’nda “2018 Haziran ayında belki de hata ettik. Geldiğimizde amatörlerde daralmaya, küçülmeye gitme beklentisi vardı. Biz bunun tersine davrandık. Son yaşananlarla önümüzdeki 2-3 yılda olabildiğince hedef küçültme ve bütçe kısıtlamasına mecburuz. Başka kaçar yolu yok” ifadelerini kullanmıştı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 30 Haziran'a kadar hareket etmezse, sarı lacivertli kulüp 572 milyon TL'den olacak!https://t.co/gFPaZoVTKh— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 13, 2020



